JPMorgan a fost desemnată cea mai importantă bancă pentru sănătatea sistemului financiar mondial

Conform celui mai recent clasament, JPMorgan este singură în primul grup al băncilor de importanţă sistemică, cele considerate „too big to fail” (-„prea importante pentru a fi lăsate să se prăbuşească”-nr.). Anul trecut, banca americană, care a fost cea mai importantă bancă sistemică încă din 2019, era în primul grup însă alături de HSBC şi Citigroup.

În acest an, în grupa a doua se regăsesc băncile BNP Paribas, Citigroup şi HSBC. În grupa trei sunt Bank of America, Bank of China, Barclays, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ FG iar în ultima grupă sunt Agricultural Bank of China, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING Bank, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion, UBS, UniCredit şi Wells Fargo.

Faptul că o bancă este inclusă în acest clasament înseamnă că trebuie să pună deoparte capital suplimentar şi să fie supusă unei supervizări mai stricte din partea organismelor de reglementare, în ideea de a evita repetarea situaţiei din urmă cu un deceniu când mai multe bănci importante au trebuit salvate de la faliment cu banii contribuabililor.

nsă, în practică, băncile au rezerve de capital mai mari decât cel cerut de FSB. De exemplu, la finele lunii septembrie, JPMorgan avea un raport al capitalului core de 12,9%, cu mult peste nivelul minim de 11,3% impus de Rezerva Federală americană.

Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB) este compus din reprezentanţi ai unor autorităţi precum Banca Centrală Europeană şi Banca Angliei şi este prezidat de Randal Quarles de la Rezerva Federală americană (Fed).