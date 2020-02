Josnicia lui Josan. Unul dintre susținătorii PPDA a jignit-o pe jurnalista Publika TV, Oxana Bodnar

Unul dintre cei mai aprigi susținători ai PPDA şi ai lui Andrei Năstase, Nicolae Josan, cunoscut pentru limbajul său arogant şi plin de ură, și-a etalat din nou lipsa crasă de cultură şi de bun-simț şi a jignit-o pe jurnalista Publika TV, Oxana Bodnar. Lui Josan nu i-a plăcut că unul dintre liderii PAS, Igor Grosu, a participat la emisiunea "În centrul atenţiei", moderată de colega noastră.

"O, Igor Grosu a apărut la "BUBLIKA" , în compania unei fufe... cu buzele lăbărţate. Groaznic", a scris Josan pe Facebook.

Nici liderul PAS, Maia Sandu, nici vicepreşedintele acestei formaţiuni, Igor Grosu, nu au venit, deocamdată, cu o reacţie. Curios este faptul că Josan s-a arătat deranjat de apariţia deputatului PAS la Publika TV, însă nu a procedat la fel săptămâna trecută, când vicepreşedintele PPDA, Alexandru Slusari, a fost invitat la aceeaşi emisiune moderată de Oxana Bodnar.

"Îmi pare rău ce acest fruntaş al PPDA, care se auto-intitulează jurnalist, face asemenea declaraţii denigratoare la adresa mea şi a postului la care lucrez. Pot să vă spun că la emisiunea mea invit reprezentanţii tuturor partidelor şi, în ultima perioadă, membrii PAS şi PPDA, majoritatea dintre ei, acceptă invitaţia noastră, ceea ce ne bucură şi ne dă posibilitate să informăm publicul nostru corect, iar la rândul lor, membrii PAS şi PPDA pot să-şi expună punctul lor de vedere", a afirmat jurnalista Publika TV, Oxana Bodnar.

Am fi trecut cu vederea atacaul misogin şi lipsit de cultură al susținătorului înfocat al lui Andrei Năstase, dacă nu am fi constatat că acest limbaj, de cea mai joasă speță, este tolerat şi trecut cu vederea de către cele două doamne deputat din partea PPDA. Este vorba despre Maria Ciobanu şi Inga Grigoriu, care au dat like-uri şi au comentat postarea josnică a lui Josan. Din păcate, pentru că nu au taxat în niciun mod limbajul folosit în mesaj, avem dreptul să deducem că cele două doamne din Parlament sunt de acord şi susţin caracterizarea făcută de Nicolae Josan. Am încercat să vorbim cu Maria Ciobanu şi Inga Grigoriu, însă niciuna dintre ele nu ne-a răspuns la telefon.

De fapt, Maria Ciobanu a atacat de mai multe ori Publika TV. La sfârşitul lunii ianuarie, Ciobanu ne-a etichetat drept "zoiniţe" doar pentru faptul că am scris ceea ce nu-i place. Anul trecut, Maria Ciobanu a fost declarată inamicul presei şi inclusă pe un panou realizat de ONG-urile de media, alături de liderul PPDA, Andrei Năstase.

Am încercat să luăm legătura cu liderul PPDA, ca să aflăm ce părere are despre gestul susținătorului său, Nicolae Josan, dar şi a colegelor partid, care par să-i împărtăşească aceeaşi poziţie grosolană. Năstase însă nu a fost de găsit.

În ultima jumătate de an, liderul PPDA a promovat intens în spaţiul public ideea unei curățări generale, dar a uitat, se pare, să facă ordine în rândul susţinătorilor săi şi să le explice deputaţilor care-l reprezintă în Parlament, normele elementare de comportament în spaţiul public.

Am sunat-o pe Cornelia Cozonac, una dintre jurnalistele care pretinde că apără dreptul jurnaliştilor, şi mai ales pe cele ale femeilor, să comenteze acţiunile lui Nicolae Josan, dar şi ale doamnelor deputat care au dat like la postare. Aceasta a încercat să justifice gestul susținătorului PPDA, declarând că: "Josan nu este un politician, ci un jurnalist care are dreptul la opinie, motiv pentru care ea nu vrea să comenteze nici gestul acestuia, nici aprecierile făcute de deputatele Maria Ciobanu şi Inga Grigoriu la postarea sa".