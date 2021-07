Jose Mourinho vrea să o readucă pe AS Roma în top

"Dacă considerați că vom începe să câștigăm meciuri imediat după ce ajung la cârma echipei, atunci nu putem vorbi despre un proiect. Proprietarii clubului vor să lase o moștenire, vor să facă ceva important pentru club, pentru mult timp înainte, să pună bazele unui viitor de succes. Și sunt pregătit pentru asta. Sunt entuziasmat. Vreau să grăbesc acest proces", a menționat Mourinho."Sunt cu mult mai bun acum. Vorbesc serios. Sunt mai bun, deoarece cred că, în profesia mea, experiența contează mult. Cunosc Italia, cunosc această țară, dar și cultura fotbalului de aici. Știu puțin și despre AS Roma, deoarece, pe vremea când am lucrat aici, AS Roma a fost o adevărată rivală. A fost o echipă care lupta pentru trofee".La AS Roma, Jose Mourinho promite să-i urmărească îndeaproape pe jucătorii din academia clubului, iar unii dintre ei ar putea fi promovați chiar din primul sezon."Nu există nimic mai bun pentru un antrenor decât șansa de a aduce jucători tineri la prima echipă, jucători crescuți în cultura clubului. Sper că, pe viitor, voi face asta tot mai des", a menționat antrenorul.Mourinho va avea un salariu de peste 7,5 milioane de euro la AS Roma. Gruparea din capitala Italiei a fost de trei ori campioană în Serie A, ultima dată în 2001.În sezonul precedent, "giallorossi" au încheiat campionatul pe locul 7 și, astfel, au obținut dreptul de a evolua în Europa Conference League.