Jose Mourinho a semnat noul contract. Rămâne la Manchester United până în anul 2020

Foto: sport.ro

Jose Mourinho şi-a prelungit contractul cu Manchester United la numai un an şi jumătate de la sosirea sa pe Old Trafford.



"The Special One" a semnat cu clubul englez un nou contract, ce este valabil până în 2020. Conform presei din Anglia, Mourinho va avea un salariu de 17 milioane de euro pe sezon.



Dacă îşi va duce noul contract până la sfârşit, Mourinho va avea la United cel mai lung mandat din cariera sa. Lusitanul nu a rămas mai mult de trei ani la niciun club.



Jose Mourinho a ajuns la Manchester United în vara anului 2016, atunci când i-a luat locul lui Louis van Gaal. Portughezul a câştigat trei trofee în primul sezon pe banca grupării din Manchester: Liga Europei, Cupa Ligii şi Supercupa Angliei.



În actualul sezon, Manchester United este pe locul 2 în Premier League, la 12 puncte distanță de liderul clasamentului, concitadina Manchester City. În plus, echipa e calificată în optimile de finală ale Ligii Campionilor, fază în care "diavolii" se vor confrunta cu FC Sevilla.