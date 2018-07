Jonathan Rea a triumfat în cea de-a noua etapă a Campionatului Mondial de Superbike

foto:

Britanicul Jonathan Rea a triumfat în cea de-a noua etapă a Campionatului Mondial de Superbike. Pilotul echipei Kawasaki s-a impus în ambele manşe pe circuitul ”Marco Simoncelli” de lângă orașul italian Rimini.



Pe locul doi s-a clasat olandezul Michael van der Mark, iar italianul Marco Melandri a ajuns la finiș al treilea.



Campionul ultimilor trei ediții, Jonathan Rea, conduce autoritar clasamentul general și în acest an, cu 370 de puncte acumulate. Pe poziţia secundă se află un alt sportiv britanic, Chaz Davies, care are la activ 278 de puncte.



Următoarea etapă este programată pentru 15-16 septembrie şi se va desfăşura în Portugalia, pe circuitul ”Internacional do Algarve” de la Portimao.