JOKER DOMINĂ BOX OFFICE-UL. Filmul a avut încasări de 193 milioane dolari în 10 zile

foto: publika.md

Cel mai așteptat film al toamnei, ”Joker”, domină autoritar Box Office-ul nord-american și în al doilea weekend de la lansare. Pelicula care îi are în distribuţie pe Joaquin Phoenix și Robert De Niro a ajuns în zece zile la încasări de aproximativ 193 de milioane de dolari din vânzări de bilete, depășind cu mult filmul de animaţie ”Familia Addams”.



Joker este inspirat din benzile desenate şi prezintă istoria celui mai malefic antierou din universul DC, Joker, antipodul lui Batman. Pelicula nu este însă despre supereroi, ci prezintă drama vieții unui bărbat cu deficiențe mintale care nu este înţeles și ajunge să fie respins de societate. Criticii dau filmul drept favorit la Premiile Oscar la mai multe categorii. Pe locul doi în Box Office se clasează ”Familia Addams”.



În primul său weekend de la lansare, pelicula a avut încasări de peste 30 de milioane de dolari în cinematografele nord-americane. Încheie podiumul, cu încasări de 20 de milioane şi jumătate de dolari în primul weekend de la lansare, o producție cu Will Smith în rolul principal.



”Gemini Man” este un film de acțiune realizat cu o tehnologie nouă - HFR, sau High Frame Rate. Will Smith joacă rolul unui asasin de elită care devine, la rândul lui, ținta clonei sale mai tinere. Urmează în top producțiile ”Abominable” cu încasări de 6,2 milioane de dolari, ”Downtown Abbey”, cu 4,2 milioane de dolari din vânzări de bilete, și ”Queens”, cu câștiguri de 3,9 milioane de dolari în weekendul trecut.