JOKER, CEL MAI BUN FILM. Pelicula lui Todd Phillips a primit Leul de Aur

Filmul Joker, o producţie Marvel regizată de Todd Phillips, a primit leul de aur, trofeul Festivalului de Film de la Veneţia. Pelicula îi are în distribuţie pe Joaquin Phoenix şi Robert De Niro.



Filmul este inspirat din benzile desenate şi prezintă istoria celebrului personaj Joker, un criminal din oraşul Gotham.

"Am o mică rugăminte. Când voi ieşi, mă puteţi prezenta drept Joker?"



Marele premiu al juriului a fost acordat pentru filmului lui Roman Polanski, "J'accuse. An Officer and a Spy".

Anul acesta, în afara competiţiei a rulat şi filmul "Colectiv" al regizorului de origine română Alexander Nanău, premiat cu Emmy. Documentarul prezintă evenimentele care au urmat după incendiul produs într-un club de noapte în Bucureşti acum patru ani, în care au murit 64 de oameni.

Filmul marchează o premieră pentru istoria recentă a cinematografiei din România, fiind primul documentar românesc selectat la Mostra veneţiană.