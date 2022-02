Joi, la Guvern, se decide soarta transportului de pasageri. Ce cerințe înaintează transportatorii

Joi, 10 februarie, la Guvern, va avea loc o ședință deschisă cu participarea reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și transportatorii de pasageri.

În cadrul ședinței vor fi discutate noile tarife, dar și propunerile patronatelor în transport.

În special, Asociația Patronatelor Operatorilor de Transport insistă asupra restituirii accizelor din volumul motorinei consumate, aprobarea unui tarif minim de 80 de bani per kilometru, a tarifului mediu pentru serviciile de autogară de cel mult 7%, readucerea activității ANTA în câmpul legal și excluderea certificatului de clasificare pentru unitățile de transport care activează la categoria inferioară de confort, extinderea termenului valabilității certificatului categoriei de confort superioare până la trei ani.

Potrivit APOTA, dacă restituirea integrală a accizului și cota 0 TVA ar fi fost aplicată transportatorilor începând cu 1 ianuarie 2022, atunci tariful putea fi păstrat în mărimea actuală, cel puțin pentru un an.

Totodată, Asociația Patronală ”Transportatorul” solicită stimularea procurării biletelor în prealabil, aplicarea tarifelor angro la produsele petroliere pentru, anularea taxelor rutiere și compensarea costului asigurărilor RCA pentru pentru transportul regulat de persoane.

Drept soluții pentru acoperirea devierilor bugetare Asociația ”Transportatorul” propune utilizarea resurselor alocate de România, amânarea finanțării partidelor, plafonarea salariilor și pensiilor exagerate de peste 20000 de lei la funcționari publici, șefi de instituții și agenții, întreprinderi de stat și capital de stat, organizații sub control parlamentar, interzicerea premiilor și repartizarea profiturilor la întreprinderi cu capital de stat in interesul funcționarilor, inclusiv cei de la MoldovaGaz, Moldtelecom, interzicerea transportului de serviciu conducătorilor la instituții de stat, inspecții și agenții independente, consilii raionale, IS și SA cu capital de stat etc.