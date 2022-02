Joi, cursele regulate naționale vor fi reluate. Transportatorii însă nu exclud noi proteste

Autogările din Capitală au fost pustii şi miercuri, după ce transportatorii şi-au sistat activitatea în semn de protest faţă de refuzul autorităţilor de a majora tarifele la călătorii. Oamenii spun spun că nu au putut ajunge la muncă sau acasă, iar unii dintre ei chiar au dormit pe peroane.''Aseară am dormit în gară, azi m-am dus la prietenul meu şi mi-am luat astea şi din nou nu este rutieră, am crezut că va fi şi nu era la Zîmbreni. La noapte mă duc că am mamă de 83 de ani singură acasă, mă duc în deal să văd la maşini de ocazie.''Şi alţi oameni spun că au aşteptat ore în şir în frig în speranţa că microbuzele vor ajunge, totuşi, în autogară.''De dimineaţă de la ora şase stau şi îngheţ pe loc. De la ora şase nu este nicio rutieră, nu mă pot duce acasă spre Cahul, sunt îngheţată, vin de departe, din Polonia şi nu pot ajunge acasă, în ţara ta proprie. ''''Lumea cu ce să ajungă acasă? Pe jos? Am mai fost pe jos de aici până la Ruseştii Noi, am mai fost pe jos, de la 10:00 până la 16:00 seara am ajuns.''''Din pricina asta nu avem cu ce veni la lucru, iată, stau la maşini de ocazie, nu circulă transportul.''Şi pasageriii de la Autogara de Nord au rămas nedumeriţi că nu au cum ajunge la destinaţie.''Noi venim din Portugalia şi nu este nimic spre Soroca. O să stăm la oprire, dar nici nu dăm bani la taxi.''''Stăm şi aşteptăm, poate a ieşi ceva, este o grămadă lume şi nu avem cu ce ne duce.''Totuşi, oamenii spun că nici nu vor să audă de o eventuală majorare a tarifului pentru călătorii.''Noi vrem să fie cum a fost, mai ieftin, suntem de la ţară, salariile sunt mici, totul este scump, totul se scumpeşte.''''Pentru salariile şi pensiile oamenilor e prea scump, cu cinci lei e bine, dar mai mult nu cred.''Transportatorii spun că de joi cursele vor fi reluate, dar nu exclud că ar putea organiza o nouă grevă.''-În dependenţă deja de ce vom auzi de la minister de la şedinţa care este preconizată pentru ziua de mâine la ora 13:00, noi vom anunţa dacă în continuare vom organiza alte proteste.-Discuţiile care le-aţi avut până acum ce impresii v-au creat?-E greu să le numeşti discuţii, au fost întâlniri, învinuiri, ameninţări, speculaţii .''Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale a propus ca preţurile pentru călătoriile interurbane să fie de 70 de bani pentru un kilometru, cu 10 bani mai mult decât până acum. Iar cei care deţin microbuze de categoria întâi ar putea majora tariful până la 80 de bani. Însă ordinul i-a nemulţumit pe transportatori, care susţin că aceste calcule sunt eronate şi manipulatorii. Ultima dată, tariful a fost majorat în ianuarie 2020 în urma protestelor transportatorilor, de la 48 la 60 de bani pentru un kilometru.