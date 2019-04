JOHNNY DEPP VREA SĂ SE ÎNSOARE. Starul american are o nouă iubită, o rusoaică de 20 ani

Actorul american Johnny Depp a trecut peste divorțul scandalos de Amber Heard și are o nouă iubită.

Mai mult, starul de 55 de ani intenționează să se căsătorească cu ea. Noua pasiune a actorului este Polina Glen, o dansatoare din Rusia cu 35 de ani mai tânără decât el.

Cei doi au făcut cunoștință anul trecut la o petrecere, iar apropiații lui Depp sunt că acesta a fost plăcut surprins că frumoasa tânără nu l-a recunoscut. De atunci, ei sunt de nedespărţit. Mai mult, artistul spune că va merge în Rusia la părinţii Polinei să o ceară în căsătorie.

Actorul nu a mai avut nicio relație de când s-a despărțit de Amber Heard, în 2016. Anterior, el a mai fost căsătorit cu Lori Anne Allison și a avut o relație de durată cu interpreta franceză Vanessa Paradis, cu care are doi copii.

Actorul este unul dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, cu roluri memorabile în filme precum ”Sweeney Todd”, ”Rum Diaries”, ”Charlie and the Chocolate Factory” sau în seria ”Pirates of the Caribbean”.