John Davis, interpretul hiturilor Milli Vanilli, a murit după ce a fost diagnosticat cu Covid-19

Cântărețul John Davis, una dintre vocile din spatele trupei Milli Vanilli, a murit la vârsta de 66 de ani, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19, scrie BBC.

John Davis a cântat pe albumul de succes din 1989 „Girl You Know It's True”.

Grupul format de Fabrice Morvan și Rob Pilatus a vândut mai mult de 30 de milioane de single-uri și a primit un premiu Grammy, care le-a fost retras după ce a apărut informația că nu au înregistrat niciodată și au făcut playback pe scenă, scrie digi24.ro.

Fiica lui Davis, Jasmin, a cerut o „ultimă rundă de aplauze” pentru artist. „A făcut mulți oameni fericiți cu râsul și zâmbetul său, cu spiritul său fericit, dragostea și mai ales prin muzica sa”, a scris ea într-o postare pe Facebook, citată de Mediafax.

Născut în Carolina de Sud, Davis s-a mutat în Germania și vocea sa a devenit cunoscută în întreaga lume sub masca Milli Vanilli, aceasta fiind ideea producătorului de discuri Frank Farian, care s-a ocupat și de Boney M.