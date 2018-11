Joey Logano a câştigat titlul în NASCAR

foto:

Joey Logano a câştigat titlul în NASCAR! Americanul şi-a asigurat primul loc în clasamentul general după ce s-a impus în ultima cursă a sezonului.



În competiţia de la Miami, Logano i-a depăşit pe campionul de anul trecut Martin Truex şi Kevin Harvick. Sportivul a câştigat primul său titlu din carieră.



"Am muncit toată viața mea pentru pentru a deveni campion. Am fost atât de aproape timp de 10 sezoane în care am luptat pentru asta. Deja nu eram sigur că voi reuşi", a spus pilotul Joey Logano.



În acest an s-au disputat 36 de curse în cel mai popular campionat automobilistic din Statele Unite ale Americii, NASCAR.