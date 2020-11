Joe Biden, pe cale de a deveni președintele-ales al SUA după rezultatele din Pennsylvania

Alegerile prezidențiale din SUA marți seara s-au încheiat după cel mai tensionat scrutin din istoria recentă a americanilor. Ca să ajungă la Casa Albă, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie să obțină 270 de voturi electorale, votul popular nefiind luat în calcul.

UPDATE. Joe Biden conduce acum și în statul Pennsylvania, stat care îi asigură victoria fără să mai aibă nevoie de niciun alt stat. Biden, însă, conduce deja în Georgia, Nevada și Arizona, iar dacă aceste state sunt confirmate, Biden va obține un scor de 306 în Colegiul Electoral și va deveni al 46-lea președinte al Statelor Unite. Biden conduce cu 5587 de voturi în acest moment, însă mai sunt voturi de numărat în Philadelphia și alte zone democrate din Pennsylvania, fapt ce ar putea duce la un avans final și mai mare pentru candidatul democrat în acest stat, notează digi24.ro.

UPDATE. Joe Biden va primi protecţie suplimentară din partea Secret Service, pentru a rămâne la Chase Center din Wilmington, unde îşi are în prezent sediul împreună cu echipa sa, sub protecţia unei duzini de agenţi, scrie Washington Post, citând surse rămase anonime.

Potrivit cotidianului, agenţi suplimentari vor fi trimişi la centrul de convenţii pentru a creşte securitatea în acea incintă începând de vineri, în timp ce Biden se pregăteşte să rostească un discurs foarte important. Decizia vine în contextul în care, pe măsură ce rezultatele numărătorii încep să vină în state precum Pennsylvania și Georgia, șansele pentru o victorie a lui Biden cresc semnificativ.

Deși distribuția votului final în Colegiul Electoral ar putea să nu arate un vot atât de strâns, cursele individuale în state precum Pennsylvania, Arizona și Georgia continuă să fie extrem de tensionate, mai ales în contextul în care Donald Trump continuă să piardă procente în statele absolut esențiale pentru realegerea sa.

Însă lucrurile sunt tensionate nu doar în ce privește alegerile la nivel prezidențial – la Senat, acolo unde democrații sperau să preia controlul în contextul unei hărți favorabile pentru ei, se pare că rezultatul va fi o menținere a controlului republican sau o egalitate perfectă de 50-50. În Camera Reprezentanților, de asemenea, democrații ar urma să piardă câteva mandate, dar să păstreze majoritatea, deși așteptările acestora erau că își vor controlul asupra camerei inferioare.

UPDATE. Patru state mai sunt în joc în acest moment în alegerile prezidențiale americane din 2020: Arizona (11 voturi), Carolina de Nord (15 voturi), Georgia (16 voturi), Nevada (6 voturi) și Pennsylvania (20 de voturi), iar scorul candidaților este de 253 la 214 pentru Joe Biden.

Arizona - Joe Biden conduce la o diferență de 47.052 de voturi

Carolina de Nord - Donald Trump conduce la o diferență de 76.737 de voturi

Georgia - Joe Biden conduce la o diferență de 917 de voturi

Nevada - Joe Biden conduce la o diferență 11.438 de voturi

Pennsylvania - Donald Trump conduce la o diferență de 18.229 de voturi

Dacă aceste cifre se mențin până la terminarea numărătorii, atunci Joe Biden câștigă alegerile prezidențiale cu 286 de voturi la 252, în Colegiul Electoral. Proiecțiile arată, însă, că Joe Biden va câștiga și Pennsylvania la terminarea numărătorii, având în vedere comitatele în care au mai rămas de numărat voturi, zone urbane în general tradițional democrate. În acest scenariu, Biden va înregistra o victorie de 306-232, punând în oglindă, practic, scorul de la alegerile din 2016.

Pentru a reveni în cursă, Donald Trump trebuie să recupereze procentele în Georgia, stat fără de care nu mai are nicio cale pentru a câștiga alegerile. Dacă recuperează Georgia și păstrează Pennsylvania, Trump ar mai avea nevoie să recupereze și Arizona sau să câștige Nevada.

UPDATE. Joe Biden a preluat conducerea în statul Georgia, un stat absolut esențial pentru Donald Trump în aritmetica electorală. Fostul vicepreședinte conduce acum în acest stat cu puțin peste 900 de voturi. Dacă pierde Georgia, Donald Trump nu mai are nicio șansă să câștige în Colegiul Electoral, singura lui șansă fiind să câștige restul statelor și să fie ales, apoi, cu ajutorul delegațiilor statelor din Camera Reprezentanților.

UPDATE. Poliția din Philadelphia, Pennsylvania, a anunțat că anchetează un presupus plan de atac asupra centrului electoral în care se numără voturile la alegerile prezidențiale, într-o zonă în care voturile au arătat majorități covârșitoare pentru Joe Biden și în defavoarea lui Donald Trump.

UPDATE. Diferența de voturi a scăzut sub 1000 de voturi în statul Georgia, după continuarea numărătorii. Dacă Joe Biden reușește să câștige Georgia, Donald Trump nu mai are nicio cale de a câștiga în Colegiul Electoral, singurul deznodământ favorabil pentru acesta fiind egalitatea, în cazul în care reușește, foarte improbabil, să câștige toate celelalte state rămase în joc - Arizona, Nevada și Pennsylvania.

UPDATE. În Pennsylvania, Donald Trump este cu doar 0,4 puncte procentuale în fața lui Joe Biden, adică are în față 26.319 voturi. În acest stat s-au numărat 95 la sută din sufragii. Dacă Joe Biden ar câștiga alegerile în acest stat, atunci el este viitorul președinte.

UPDATE. În Georgia, unde s-au numărat 99 la sută din voturi, procentual, Donald Trump și Joe Biden sunt la egalitate, fiecare cu câte 49,4 la sută din voturi. Practic, sunt despărțiți de doar 1.805 de voturi pe care în prezent le are în plus actualul locatar de la Casa Albă. În Georgia, ultimele care se numără sunt voturile prin corespondență. Potrivit CNN, ar mai fi de numărat circa 16.000 de voturi.

Pentru Donald Trump este crucial să câștige în Georgia, ca să-și mențină șansele de a ajunge la cele 270 de voturi reprezentantive, necesare realegerii.

UPDATE. Președintele Donald Trump a ieșit la Casa Albă să facă o declarație, pentru prima oară după noaptea alegerilor: el a adus acuzații de fraudă, a acuzat că se încearcă să i se „fure” victoria și a vorbit despre „voturile legale”, cele care l-ar face pe el câștigător. În final, a dat de înțeles că o înfrângere ar fi inacceptabilă pentru el și că va urma o lungă bătălie în justiție.

UPDATE. Avansul lui Donald Trump în cel mai important dintre statele cheie, Pennsylvania, de unde ar putea proveni 20 de voturi electorale, scade pe măsură ce sunt deschise buletinele venite prin poștă. O victorie aici l-ar face președinte pe Joe Biden.

Voturile continuă să fie numărate în câteva state-cheie, iar în unele cazuri procesul se desfășoară mai minuțios, cu atât mai mult cu cât tabăra lui Donald Trump recurge asiduu la justiție pentru diverse reclamații în legătură cu numărarea voturilor.

Între timp, candidatul democrat, Joe Biden, a ieșit public cu o a treia declarație, de la încheierea scrutinului, pentru a cere oamenilor să rămână calmi și să aștepte numărarea tuturor voturilor.

În orașe precum Philadelphia, Atlanta sau Phoenix sunt încă sute de mii de voturi prin corespondență ce așteaptă să fie deschise și numărate. Și pentru că diferența între candidați e foarte mică, orice vot contează. Tendința observată până acum e că opțiunile venite prin poștă merg covârșitor înspre Joe Biden, ceea ce a stârnit panică în tabăra președintelui Trump.

Deocamdată, Biden este sigur pe 253 de voturi electorale, în timp ce Trump are 213. Pentru a fi sigur pe victorie, un candidat are nevoie de 270 de voturi electorale din partea statelor.

În Pennsylvania, rămân de numărat circa 370.000 de voturi. Toți ochii sunt pe acest stat, pentru că aici s-ar putea termina joi de numărat aproape toate voturile și am putea avea un câștigător clar. Voturile prin poștă continuă să fie luate în considerare în acest stat, unde termenul-limită este vineri. Dacă Joe Biden ar câștiga însă alegerile în acest stat, de unde vin 20 de voturi electorale, el ar fi declarat deja câștigătorul cursei pentru Casa Albă.

În cursul după-amiezii de joi, Donald Trump avea 50,1 la sută din voturile numărate în acest stat, iar Joe Biden avea 48,7 la sută, însă, potrivit CNN, dacă democratul ar obține 70 la sută dintre voturile care mai erau de numărat (voturi prin corespondență), ceea ce n-ar fi imposibil, ar putea câștiga Pennsylvania.

În Arizona mai erau de numărat, joi dimineață, circa 450.000 de voturi, dintre care aproape 300.000 în comitatul Maricopa, care include Phoenix și suburbiile lui. Este statul care poate aduce candidaților 11 voturi electorale.

În Georgia mai erau de numărat la ora locală 15:00, în jur de 47.000 de voturi. În jurul prânzului, Donald Trump avea un avans de mai puțin de 15.000 de voturi în fața lui Joe Biden, pentru ca peste câteva ore avansul să se micșoreze la sub 10.000 de voturi. În acest stat sunt în joc 16 voturi electorale.

În Nevada procesul ar mai putea dura chiar și săptămâna viitoare, din cauza unor proceduri mai complicate pentru votul prin corespondență. Conform rezultatelor parțiale, Biden avea aici joi la prânz un avans de 12.000 de voturi. Oficialii din districtul Clark, care cuprinde Las Vegas-ul și peste 70 a sută dintre alegătorii acestui stat, speră să aibă toate voturile numărate abia la sfârșitul săptămânii. Miza din acest stat sunt 6 voturi electorale.

În Carolina de Nord, Donald Trump conduce cu un avans de peste 75.000 de voturi, în condițiile în care au fost numărate circa 95 la sută din buletine. Până săptămâna viitoare nu sunt de așteptat alte rezultate. Abia la 12 noiembrie ar putea fi definitivată situația, pentru că în cazul a 116.000 de alegători încă se așteaptă clarificarea situației - au votat prin poștă sau personal. Aici, sunt în joc 15 voturi electorale.

UPDATE. Un judecător din Georgia a respins o solicitare a echipei de campanie a preşedintelui Donald Trump referitoare la numărarea voturilor, iar o decizie similară a fost luată și în statul Michigan.

Un observator al partidului republican ar fi văzut nereguli la numărarea voturilor în circumscripția Savannah din Georgia, mai precis a reclamat că voturi care nu trebuiau să mai intre la numărătoare ar fi fost amestecate cu voturi numărate. Judecătorul a spus însă că nu există indicii că oficialii locali au gestionat inadecvat buletinele de vot.

Și o judecătoare din Michigan a respins o acţiune în instanţă pe care echipa de campanie a lui Trump a depus-o în speranţa că va opri numărarea voturilor în acest stat.

UPDATE. Avansul lui Trump continuă să scadă și în Pennsylvania (115.069) și în Georgia (13.540).

UPDATE. Joe Biden își mărește avansul în Nevada, unul dintre statele care nu au mai numărat voturi în ultimele 24 de ore. Candidatul democraților conduce acum cu 11.497 de voturi. Datele anterioare arătau un avans de aproximativ 7.800 voturi.

UPDATE. Avansul lui Trump în Pennsylvania scade din nou - 121,857 de voturi. aproximativ 605.000 voturi mai raman de numărat în acest stat.

UPDATE. Autoritățile din Georgia au anunțat că mai sunt 61.367 de voturi de numărat în acest stat. Donald Trump conduce, pentru moment, cu aproximativ 18.000 de voturi în acest stat.

UPDATE. Primul tweet al lui Donald Trump, după 15 ore de absență pe rețeaua socială este „Opriți numărătoarea!”.

Trump a început să piardă consistent din avansul în mai multe state cruciale, inclusiv Wisconsin și Michigan, pierdute deja în favoarea lui Biden. În Pennsylvania și Georgia tendința continuă, de asemenea, în defavoarea președintelui. Pe de altă parte, Trump a mai micșorat diferența în Arizona față de zilele precedente, acolo unde Joe Biden încă este în frunte. Arizona este aproape de a fi un stat esențial pentru Trump, el având nevoie fie de acest stat, fie de Nevada pentru a mai putea câștiga alegerile, însă pe lângă una dintre acestea, trebuie să își mențină avansul și în celelalte state - Pennsylvania, Georgia și Carolina de Nord.

UPDATE. Avansul lui Trump în Pennsylvania a scăzut din nou - președintele conduce acum cu 135.702 voturi. Sute de mii de voturi mai rămân de numărat în Pennsylvania.

UPDATE. Donald Trump pierde din nou procente în Pennsylvania pe măsură ce voturile sunt numărate. Avansul președintelui s-a redus acum la 142.466 de voturi, în scădere de la peste 500.000. Echipa lui Biden este încrezătoare că fostul vicepreședinte va câștiga acest stat după numărarea tuturor voturilor, mai ales în contextul în care voturile care au mai rămas de numărat sunt din comitate care votează în mod tradițional în mod covârșitor cu democrații.

Cu toate acestea, cursa rămâne extrem de strânsă, iar lucrurile se schimbă de la oră la oră. Dacă Joe Biden reușește să câștige Pennsylvania, cursa a luat sfârșit – voturile din Colegiul Electoral al acestui stat îl trimit peste cifra „magică” de 270. Pe de altă parte, Biden mai are căi de câștiga și fără Pennsylvania, el având nevoie doar să își mențină avansul în Arizona și Nevada.

Pentru Trump, însă, singura cale este câștigarea Pennsylvaniei, menținerea controlului asupra Georgiei și Carolinei de Nord și apoi câștigarea unuia dintre cele două state în care Biden încă are avantajul – Nevada și Arizona.

UPDATE. Joe Biden are un avans categoric în statul Michigan după numărarea a peste 99% dintre voturi. Candidatul democrat are cu puțin peste 134.000 de voturi (2,4%) față de Donald Trump. Michigan a fost deja atribuit lui Joe Biden, însă această diferență categorică face puțin probabil ca o contestare în instanță a voturilor de către Donald Trump să aibă succes.

UPDATE. Avansul lui Donald Trump scade din nou în Georgia. Președintele conduce acum la o diferență de doar aproximativ 18.500 de voturi. Joe Biden a erodat consistent și considerabil avansul lui Donald Trump care era de aproximativ 100.000 de voturi în urmă cu mai multe ore. Georgia este esențială pentru Donald Trump în aritmetica electorală. Dacă pierde Georgia, președintele american nu mai are nicio șansă de a mai câștiga alegerile.

UPDATE. Joe Biden a depășit pragul de 70 de milioane de voturi în alegerile prezidențiale și a devenit candidatul cu cele mai multe voturi la un scrutin prezidențial american. Joe Biden a obținut, până acum aproximativ 71,6 milioane de voturi, cu peste 3 milioane și jumătate mai mult decât Donald Trump, care a obținut până acum aproximativ 68 de milioane de voturi.

UPDATE. Numărătoarea continuă în Arizona, unde comitatul Maricopa, cel mai mare din acest stat, încă mai are de numărat voturi. Joe Biden conduce pentru moment în acest stat, însă avansul său a continuat să se erodeze pe măsură ce voturile s-au numărat. În acest moment, fostul vicepreședinte are un avans de aproximativ 69.000 de voturi. Cu Arizona și Nevada, Joe Biden ar ajunge la 270 de voturi în Colegiul Electoral, fapt ce l-ar face președintele-ales al Statelor Unite.

Între timp, susținători furioși și înarmați ai lui Donald Trump s-au adunat în fața centrului de numărare a voturilor din comitatul Maricopa, iar oficialii au închis clădirea pentru public și presă.

UPDATE. La mai bine de 24 de ore de la încheierea alegerilor, voturile încă se numără în șase state. Joe Biden mai are nevoie de 17 voturi electorale pentru a ajunge la victorie. Sansele nu sunt pierdute nici pentru Donald Trump, chiar dacă el mai are nevoie de 57 de voturi.

După ce Joe Biden a câștigat două state-cheie din Midwest-ul american, Michigan și Wisconsin, pe măsură ce se numără voturile prin corespondență, a scăzut simțitor diferența pe care Donald Trump o avea cu precădere în Georgia, dar și în Pennsylvania.

Cursa este strânsă și în Nevada (diferența este de doar 0,5 procente în favoarea lui Biden), dar privirile se îndreaptă și spre Arizona, unde Donald Trump pare să recupereze teren.

Susținătorii lui Donald Trump s-au adunat miercuri seara în fața unui centru din Arizona unde încă se mai numără voturi și strigă: „Lăsați-ne să intrăm”, „Numărați voturile” și „Noi îl iubim pe Trump”, relatează The Washington Post.

Potrivit CNN, Arizona, Nevada și Georgia ar putea fi următoarele state vizate de acțiuni în justiție din partea echipei Trump, care vrea să câștige timp cerând renumărarea voturilor.

UPDATE. Potrivit proiecțiilor CNN, Joe Biden a câștigat statul Michigan, ceea ce i-ar aduce 16 voturi electorale și ar acumula în total 253, apropiindu-se și mai mult de cele 270 necesare pentru a fi învingătorul cursei pentru Casa Albă.

Lucrurile nu sunt încă pierdute nici pentru Donald Trump. Oricare dintre cei doi candidați are încă șanse să câștige.

Încă nu au fost anunțate rezultatele definitive în șase state: Alaska (3 voturi reprezentative), Arizona (11 voturi), Georgia (16 voturi), Carolina de Nord (15 voturi), Nevada (6 voturi) și Pennsylvania (20 voturi) .

În Arizona și Nevada, rezultatele parțiale îl arată pe Joe Biden în frunte, în timp ce Alaksa i-ar reveni lui Donald Trump.

Trei state mari rămân de urmărit pentru rezultate: Pennsylvania, cu 20 de mari electori, Carolina de Nord - cu 15 și Georgia - cu 16. Ele ar putea înclina balanța.

Totuși, potrivit proiecțiilor CNN, dacă Joe Biden va fi declarat câștigător în Arizona și Nevada, atunci va ajunge la cele 270 de voturi electorale necesare pentru victorie.

UPDATE. Joe Biden, candidatul democrat în cursa pentru Casa Albă, care se apropie de câștigarea celor 270 de voturi electorale necesare pentru a fi învingător în alegerile prezidențiale, a ieșit la declarații, miercuri, dar a evitat să-și revendice categoric victoria. În schimb, a făcut apel la unitatea americanilor și a spus că poate a câștigat alegerile ca democrat, dar va conduce Statele Unite ca american.

UPDATE. Georgia devine al patrulea stat pentru care tabăra Trump se adresează justiției. E vorba de o circumscripție electorală unde, susține echipa Trump, voturile care au venit după ora limită, care era 7:00 p.m., au fost amestecate cu voturile valabile și au fost numărate necorespunzător. Ar fi vorba despre aproximativ 50 de voturi, iar sesizarea i-ar aparține unui observator republican. Potrivit legislației din Georgia, voturile care vin după termenul-limită trebuie să fie depozitate undeva în siguranță, nu se vor deschide, iar în cele din urmă vor fi distruse.

UPDATE. Echipa de campanie a lui Donald Trump se va adresa Curții Supreme pentru a interveni în cazul unei decizii a instanței supreme din statul Pennsylvania cu privire la numărarea voturilor după ziua alegerilor, relatează CNN.

În Pennsylvania 3,1 milioane de alegători și-au trimis votul prin corespondență, iar autoritățile judiciare din acest stat au decis că voturile prin corespondență pot fi numărate până vineri, dacă plicul are data poștei anterioară zilei de 3 noiembrie. „Se întâmplă lucruri rele în Pennsylvania. Democrații fac manevre pentru a dilua votul republicanilor. Președintele Trump și echipa sa luptă pentru a pune capăt acestei practici”, a declarat Justin Clark, directorul ajunct de campanie al lui Donald Trump. Curtea Supremă a Statelor Unite - unde Donald Trump tocmai a reușit să numească un al treilea judecător pe timpul mandatului său - are o componență net în favoarea conservatorilor, șase dintre cei nouă judecători fiind numiți de administrații republicane. UPDATE: Echipa de campanie a lui Donald Trump anunță că a depus cerere în instanță pentru ca procesul de numărare în Michigan să fie oprit.

UPDATE: Echipa de campanie a lui Donald Trump cere renumărarea voturilor în Wisconsin, unde rezultatele finale dar neanunțate oficial arată un avans de peste 20 000 de voturi în favoarea lui Joe Biden.

„Au fost raportate nereguli în mai multe zone din Wisconsin, ceea ce ridică serioase îndoieli asupra validității rezultatelor”, a anunțat șeful de campanie al lui Donald Trump, Bill Stepien.

Acesta a precizat că Donald Trump susține demersul. Nu există nicio dovadă de fraudare a alegerilor în statul Wisconsin, iar administratorul comisiei electorale din acest stat.

Administratorul comisiei electorale din acest stat a declarat, cu puțin înainte ca echipa Trump să ceară renumărarea, că nu au fost înregistrate nereguli și că voturile au fost deja numărate de două ori, iar acum sunt numărate pentru a treia oară.

Fără victorie în Wisconsin, Michigan și Pennsylvania, Donald Trump își pierde șansele de a câștiga alegerile.

UPDATE: Președintele în funcție dă semne de nervozitate pe măsură ce Joe Biden a mai câștigat două state - Wisconsin și Maine.

El a postat pe Twitter două noi mesaje în care acuză fraudarea alegerilor. „Lucrează din greu să facă să dispară avantajul de 500 000 de voturi în Pennsylvania. Urgent. La fel în Michigan și în alte locuri” „au găsit voturi pentru Biden peste tot - în Pennsylvania, Wisconsin și Michigan. Foarte rău pentru țara noastră!

UPDATE: Joe Biden a devenit candidatul care a primit cele mai multe voturi din istoria alegerilor americane, în condițiile în care mai sunt încă câteva milioane de buletine de vot care trebuie numărate.

Biden a obținut până în acest moment 69 759 833 dintre voturi, depășind numărul obținut de Obama în 2008. Obama deținea precedentul record. Numărul de voturi primit de Biden, numărat până la această oră, depășește cu 3,9 milioane voturile primite de Hillary Clinton în 2016, când ea a câștigat votul popular dar a pierdut colegiile electorale.

Donald Trump a obținut și el un număr uriaș de voturi - 67 160 663 - mai mult decât a primit în 2016, plasându-se pe locul al treilea în istoria alegerilor.

UPDATE: Joe Biden a câștigat alegerile în statul Maine, obținând 3 voturi electorale.

UPDATE: Șeful Comisiei electorale din Wisconsin a anunțat la NBC că s-a încheiat numărătoarea în acest stat și a fost câștigată de Joe Biden, cu un avans de 20 697 de voturi față de Donald Trump. Wisconsin are 10 voturi electorale, ceea ce îi aduce lui Biden un total de 248.

UPDATE: Avansul lui Joe Biden în statul Michigan crește din nou după ce mai multe voturi au fost numărate. Candidatul democrat are acum un avantaj de aproximativ 34.000 de voturi sau 0,7%. în acest stat crucial. Mai sunt peste 100 000 de voturi de numărat.

Stafful de campanie al democraților au făcut o conferință de presă în care au anunțat că au „drum clar spre victorie”

UPDATE: Autoritățile electorale din Pennsylvania au anunțat, într-o conferință de presă, că mai sunt de numărat peste 1 milion de voturi. Statul acesta este unul dintre cele cruciale pentru câștigarea alegerilor pentru Casa Albă, furnizând 20 de voturi electorale. Deocamdată, Donald Trump conduce, cu 54% din voturi, față de 48,8% cât are Joe Biden.

UPDATE: Joe Biden l-a depășit pe Donald Trump în Michigan, un stat cheie pentru ambele campanii și conduce la o diferență de 0,1%, însă un număr important de voturi din zonele urbane ale statului urmează să fie numărate în următoarele ore.

UPDATE: Avansul lui Donald Trump continuă să se micșoreze progresive în Michigan în contextul numărării voturilor. Președintele în exercițiu are acum un avans de doar 0,5% în acest stat. În Wisconsin, Joe Biden și-a mărit din nou avansul și conduce cu 0,6% după ce rezultatele parțiale inițiale arătau o diferență mare. Dacă Biden câștigă Wisconsin și Michigan și își păstrează avansul în Nevada și Arizona, el nu mai are nevoie de alt stat pentru a câștiga, aceste state asigurându-i exact 270 de voturi în Colegiul Electoral. Donald Trump, în schimb, trebuie să își mențină scorul în Georgia și Carolina de Nord și să câștige Michigan și Pennsylvania pentru a putea câștiga, dacă Biden menține controlul asupra Wisconsin, Nevadei și Arizonei.

UPDATE: Joe Biden are un avantaj de aproximativ 2,4 milioane de voturi la nivel național în acest punct al numărătorii, iar cifra finală ar putea depăși scorul candidatei democrate din 2016, Hillary Clinton, care a câștigat votul popular la o diferență de 2,8 milioane. Votul popular nu contează, însă în alegerile prezidențiale americane, fiind important doar scorul în colegiul electoral.

Candidatul democrat Joe Biden are un avans ușor în Wisconsin după numărarea unui procent important de voturi în Milwaukee, Wisconsin. Fostul vicepreședinte conduce acum la o diferență de aproximativ 11.000 de voturi. Wisconsin a numărat până acum aproximativ 89% dintre voturi. Dacă Biden reușește să câștige Wisconsin și își păstrează avantajul în statele Arizona și Nevada, atunci trebuie să câștige doar unul dintre cele trei state competitive în care rezultatul este încă neclar - Pennsylvania, Michigan sau Georgia.

UPDATE: Joe Biden a câștigat statul Hawaii. Scorul în colegiul electoral este de 224 (Biden) la 213 (Trump).

UPDATE: Numărătoarea voturilor continuă în 7 state esențiale (Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Carolina de Nord, Nevada) pentru ca unul dintre candidați să treacă de pragul de 270 de voturi în Colegiul Electoral. În statele Wisconsin, Michigan și Pennsylvania un număr mare de voturi prin corespondență urmează să fie numărate, campania lui Biden contând pe o victorie cu ajutorul acestora în aceste state esențiale în acest moment pentru fostul vicepreședinte. Statul Georgia a rămas, de asemenea, în joc, deși numărătoarea arată un avans de 100.000 de voturi pentru Donald Trump.

Președintele american în exercițiu s-a declarat, de la Casa Albă, învingător în alegerile prezidențiale, deși majoritatea voturilor într-o mulțime de state cruciale nu au fost numărate încă în totalitate. Numărătoarea continuă în Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia și Carolina de Nord. Trump a declarat din nou că se „încearcă fraudarea votului”.

UPDATE: Ultimele secții de vot s-au închis în Alaska, fapt ce pune capăt zilei alegerilor în Statele Unite. Numărarea voturilor nu s-a terminat încă, însă, iar câștigătorul urmează să fie stabilit în următoarele ore sau zile pe măsură ce voturile continuă să fie numărate în multe state competitive.

UPDATE: Donald Trump câștigă statul Montana. Scorul în colegiul electoral este de 220 (Biden) la 213 (Trump)

UPDATE: Joe Biden câștigă districtul 2 al statului Nebraska și un vot electoral. Scorul în colegiul electoral este de 220 (Biden) la 209 (Trump). Câștigătorul alegerilor ar putea să fie condiționat de victoria în Wisconsin, Michigan și Pennsylvania.

UPDATE: Donald Trump câștigă statul Texas. Scorul în colegiul electoral este de 219 (Biden) la 209 (Trump).

În mod cu totul neobișnuit pentru o seară a alegerilor, Joe Biden a ieșit în fața presei cu un scurt discurs menit să blocheze planul lui Donald Trump de a-și anunța victoria în alegeri înainte de finalizarea numărării tuturor voturilor. „Suntem pe cale să câștigăm, păstrați-vă credința!”, a spus Biden.

Donald Trump a anunțat și el că urmează să se adreseze națiunii și s-a plâns că „democrații vor să fure alegerile”.

UPDATE: Donald Trump câștiga statul Iowa.

UPDATE: Joe Biden a câștigat statul Minnesota, iar Trump câștigă Florida.

UPDATE: Pe măsură ce statele pe care mizau democrații se „înroșesc” pe harta rezultatelor și trec în contul lui Trump, în tabăra democraților se simte o dezamăgire uriașă.

Adjunctul șefului de campanie al lui Joe Biden, Rufus Gifford, a postat pe Twitter anunțul sec: „O să câștigăm”, ocazie pentru simpatizanții democrați să își exprime disperarea dată de faptul că Donald Trump pare să se poziționeze ca învingător al alegerilor. „Retrăiesc momentul 2016”, scrie unul dintre comentatori, ”este îngrozitor că jumătate din țară a votat cu monstrul ăla”, comentează altul.

UPDATE: Harta electorală a celor de la Fox News arată un avans mai mare al celor doi candidați - Florida și Ohio au fost deja trecute în suita de state a lui Trump, în timp ce Arizona ar urma să fie câștigată de Joe Biden.

Specialiștii estimează o prezență totală la vot de peste 160 de milioane de alegători, dintre care 100 de milioane la vot anticipat și prin corespondență.

UPDATE: Joe Biden a câștigat și statele de pe coasta Vest, tradițional democrate, și a obținut, până în acest moment, 192 de voturi electorale din cele minimum 270 necesare. Donald Trump are 114, și conduce și la votul popular, cu 50%, față de numai 47% cât întrunește, deocamdată, Joe Biden.

Votul din Virginia merge tot la Biden, și fostul vicepreședinte al SUA adună 205 voturi electorale

Donald Trump a câștigat alegerile în Ohio și a urcat la 132 de voturi electorale.

UPDATE: Presa americană scrie că deși rezultatele parțiale ale votului direct pot să îl favorizeze pe Donald Trump, trebuie așteptată și numărarea voturilor prin corespondență.

Simpatizanții democraților au preferat această metodă de vot, motiv pentru care s-a și înregistrat o prezență record la alegeri, în timp ce susținătorii lui Donald trump au fost încurajați să se prezințe la urne în persoană.

Statele americane numără aceste voturi exprimate diferit în multe feluri diferite, motiv pentru care în state cheie precum Florida sau Texas, unde conduce Donald Trump, rezultatele ar putea fi schimbate de voturile prin corespondență.

UPDATE: Una dintre surprizele acestei runde de alegeri este numărul mai mare de hispanici decât în 2016 care au votat cu Donald Trump. Potrivit unui exit poll realizat de CNN, în câteva dintre statele cheie, actualul președinte a obținut mai mult de 2 din 5 voturi în rândul comunității latino, mult mai mult decât în 2016.

Joe Biden a pierdut susținerea hispanicilor în Georgia și Ohio, două dintre statele cele mai importante ca număr de electori, fiind votat doar de 25% dintre aceștia, față de 40% câți au votat pentru Hillary Clinton în 2016.

În schimb, Biden a mobilizat la vot mai mulți alegători sub 30 de ani.

UPDATE: Rezultatele parțiale, după numărarea voturilor directe, îi dau lui Joe Biden 98 de voturi electorale din cele 270 necesare pentru a câștiga cursa pentru Casa Albă, în timp ce Trump are 95.

Donald Trump conduce la numărătoarea din Florida, unul dintre statele cheie, care oferă 29 de voturi electorale.

La votul popular, conduce Donald Trump cu 50,4%, în timp ce candidatul democraților are doar 48,3%.

Voturile numărate sunt cele din statele din sudul și estul SUA, unde s-au închis secțiile de votare.

În statele cheie pentru victoria finală, Florida, Pennsylvania, Ohio, Texas, Georgia, nu s-a încheiat numărarea voturilor.

UPDATE: Donald Trump, aflat la Casa Albă în ciuda contestatarilor care au spus că este ilegal ca în noaptea alegerilor staff-ul unui candidat să folosească logistica administrației prezidențiale, a postat pe Twitter un mesaj de bucurie:

„Stăm foarte bine în toată țara! Vă mulțumesc!”

UPDATE: Secțiile de votare din Carolina de Nord vor rămâne deschise peste programul stabilit, din cauza numărului mare de americani care așteaptă la coadă să voteze.

CNN a prezentat primele rezultate parțiale din statele Indiana și Kentucky, unde au început să se închidă secțiile de votare.

În Kentucky Donald Trump ar fi obținut 50%% dintre voturi, Biden 48%. Indiana are 11 voturi electorale.

În Indiana, 67% au votat cu Trump, 30% cu Biden. Statul are 8 voturi electorale.

Candidatul democrat la funcţia de preşedinte al SUA Joe Biden a comis marţi, la Philadelphia, o serie de confuzii jenante, încurcându-şi nepoatele şi afirmând în faţa unui grup de alegători că îl prezintă pe fiul său Beau, care a murit în 2015, informează AFP, citată de Agerpres.

"Acesta este fiul meu Beau Biden, pe care mulţi dintre voi l-aţi ajutat să fie ales în Senatul din Delaware. Aceasta este nepoata mea Natalie", a spus el luând-o de umeri pe o altă nepoată, Finnegan.

Dându-şi seama de greşeala comisă, septuagenarul şi-a revenit şi a continuat pe un ton confuz: "O, nu, aşteaptă, nu este cea potrivită". Apoi a luat-o pe cealaltă nepoată, Natalie, de umeri.

Natalie este fiica fiului său Beau, care s-a stins din viaţă în urmă cu cinci ani în urma unui cancer. Aceste gafe nu sunt o noutate pentru Joe Biden, pe care Donald Trump îl acuză de senilitate fără a merge însă atât de departe încât să folosească acest cuvânt.

Joe Biden a avut o relaţie foarte apropiată cu fiul său Beau, pe care l-a pomenit frecvent în discursurile sale de campanie.

UPDATE: Oficialii de campanie ai lui Biden au declarat pentru CNN că sunt pesimiști în legătură cu rezultatul alegerilor din Florida, unul dintre statele cheie pentru câștigarea președinției americane.

Florida a fost câștigată de Trump în 2016, după ce democrații învinseseră aici în mandatele lui Obama. De altfel, în speranța că va putea mobiliza electoratul din Fllorida, Obama a fost prezent în acest stat în ultimele zile, susținând discursuri în care l-a atacat virulent pe Trump, lucru neobișnuit pentru un fost președinte.

UPDATE: CNN a dat publicității datele unui exit poll legat de marile teme ale campaniei pe baza cărora cei care au votat și-au ales candidatul preferat.

34% dintre cei care au răspuns întrebărilor exit poll-ului au spus că economia este principala lor preocupare, 21% - rasismul. 52% au spus că gestionarea crizei covid este cea mai importantă în acest moment, spre deosebire de 42% care au spus că acum este urgentă reconstrucția economiei. Întrebați despre purtarea măștilor de protecție în public, 68% au spus că este un act de responsabilitate socială, și doar 30% că este o opțiune personală.

93% dintre cei chestionați au spus că s-au decis pe cine să voteze cu mult înainte de alegeri, doar 4% au luat decizia în ultima săptămână.

65% dintre cei care au votat sunt albi, 13% hispanici, 12% din comunitatea afro-americană, 3% asiatici.

38 dintre votanți sunt înregistrați ca democrați, 35% ca republicani și 28% ca independenți.

UPDATE: Întors în statul în care locuiește, Delaware, Joe Biden a vorbit cu jurnaliștii înainte de a se retrage cu familia acasă pentru a se odihni după maratonul din ultimele două zile, în care a susținut discursuri la mitinguri în mai multe state din estul SUA. Întrebat ce pronostic are pentru alegeri, Biden a spus că este superstițios și nu vrea să avanseze nicio variantă.

„Sunt superstițios, așa sunt eu, așa am fost mereu în campanii”, a spus el.

Întrebat dacă și-a pregătit discursul de victorie sau de înfrângere, candidatul democraților a refuzat să spună. „Dacă este ceva de spus diseară voi spune, dacă nu, vom aștepta ziua de mâine”.

UPDATE: Marile companii și lanțuri de magazine din toate marile orașe americane și-au baricadat sediile și spațiile comerciale, au acoperit vitrinele cu lemn, iar unele au decis să nu deschidă deloc în ziua alegerilor.

UPDATE: FBI examinează o serie de misterioase apeluri telefonice la care un robot îi îndeamnă pe americani să stea acasă în ziua alegerilor, a afirmat marţi un responsabil al Ministerului securităţii interne, citat de Reuters.

UPDATE: Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a votat la alegerile prezidențiale în Palm Beach, Florida. Soția președintelui american nu a purtat mască, deși în districtul în care a votat masca de protecție e obligatorie.

Prima doamnă, care a fost infectată luna trecută cu COVID-19, le-a spus jurnaliștilor că se simte „minunat”. Era înconjurată de agenți ai Serviciului secrete, de asistenți și de supervizorul alegerilor din district, Wendy Sartory Link, care purtau toți măști.

Trump: Pentru mine e foarte greu să pierd

UPDATE: Donald Trump și-a vizitat staff-ul de campanie, în Virginia. A vrut să le mulțumească celor care au muncit pentru el în campania electorală de peste un an. A făcut și declarații președintele american, vesel și optimist, spunând că a avut niște mitinguri electorale cum nu au mai fost. „Nimeni nu a mai văzut așa o mulțime de oameni”, a spus el.

Întrebat dacă și-a pregătit discursul de acceptare a înfrângerii, Trump nu a exclus varianta că va pierde alegerile:

”Să câștigi e ușor, să pierzi nu e ușor, pentru mine nu, pentru mine e greu să pierd”

El a spus că sunt cozi uriașe în toate statele și că se așteaptă la rezultate bune în statele cruciale - Texas, Florida. ”Am cheltuit sute de milioane de dolari în Florida, cei din Florida mă iubesc„ a declarat Donald Trump.

UPDATE: Cozi uriașe sunt raportate în toate statele care au deschis secțiile de votare. Imagini spectaculoase cu mii de americani care așteaptă să își aleagă președintele în cele mai tensionate alegeri din istorie sunt publicate pe toate rețelele sociale, dar și de agențiile de presă.

UPDATE: Americanii bolnavi de Covid pot să meargă la vot, a decis Agenția pentru Prevenția și Controlul Bolilor (CDC). Cei care au fost testați pozitiv la noul coronavirus trebuie să anunțe pe cei care conduc secțiile de votare despre faptul că sunt bolnavi, și să ia anumite măsuri: să poarte mască, să stea la cel puțin 1,8 meti de alte persoane, să se spele pe mâini și să se dezinfecteze înainte și după ce au votat.

Pentru cei care nu se simt bine, CDC a recomandat ca aceștia să voteze la ore la care nu este aglomerație la secțiile de votare.

UPDATE: Donald Trump a spus că își va declara victoria doar atunci „când va exista o victorie”. Președintele american a făcut declarația în cadrul unei intervenții telefonice la Fox News.

„Ne simțim foarte bine. Cred că vom câștiga în Texas foarte bine. Cred că vom câștiga în Florida foarte bine. Cred că vom câștiga în Arizona foarte bine. Ne vom descurca foarte bine și în Carolina de Nord și în Pennsylvania. Cred că ne vom descurca bine peste tot. Nu am niciun motiv să mă joc. Cred că am o șansă foarte mare de a câștiga. Am avut o campanie extraordinară, ultimele trei săptămâni au fost incredibile”, a mai spus președintele american.

Declarația vine în contextul în care, din cauza pandemiei și a numărului mare de voturi prin corespondență, rezultatele în unele state vor întârzia mai mult decât în mod obișnuit.

UPDATE: Joe Biden s-a dus într-o vizită fulger în orașul în care s-a născut, Scranton, Pennsylvania, fost oraș industrial, aflat acum într-o criză economică. Partidul Democrat era câștigător tradițional în acest stat, însă din 2016, după victoria lui Donald Trump, statul este considerat unul dintre cele mai competitive. Pennsylvania este stat decisiv pentru victoria la prezidențiale, Donald Trump susținând și el în ultima zi de campanie mai multe mitinguri în această zonă.

Candidatul democraților a vizitat casa în care s-a născut dar și mormântul fiului său, Beau, mort din cauza unei tumori cerebrale.

Biden şi soţia sa, Jill, s-au oprit şi la biserica Sf. Iosif, în valea Brandywine, biserica la care el obişnuieşte să mergă pentru slujba de duminică atunci când se află la casa sa din oraşul Wilmington.

După o scurtă vizită la biserică, ei au mers la mormântul lui Beau Biden din cimitirul parohial. În timp ce era procuror general în statul Delaware, Beau Biden a decis să meargă un an voluntar în războiul din Irak.

Moartea sa l-a marcat pe Joe Biden, care adesea rememorează la interviuri şi mitinguri pierderea fiului său.

UPDATE: Bursele europene au deschis în creștere, marți, după ce investitorii au pariat pe o victorie clară a lui Biden. Analiștii spun că o victorie a Democraților este considerată de bun augur pentru acțiunile europene, având în vedere că este de ateptat o mai bunp relație comercială cu SUA în eventualitatea unei victorii a lui Joe Biden.

Pe măsură ce se vor anunța rezultatele alegerilor, se va înregistra o volatilitate și pe burse, mai spun analiștii.

UPDATE: După ce Curtea Supremă din Texas a refuzat să anuleze aproape 200 000 de mii de voturi la cererea Partidului Republican, Donald Trump a trecut la amenințări și a spus că va fi „fizic periculos” dacă autoritățile federale vor insista să numere toate voturile, chiar și după ziua alegerilor.

Trump le-a spus jurnaliștilor, după ultimul său miting de campanie, că dacă în Pennsylvania se vor număra voturile prin corespondență timp de trei zile după ce se termină alegerile, acest lucru ar însemna fraudarea alegerilor. El a cerut Curții Supreme să renunțe la prelungirea numărării voturilor.

„Se vor întâmpla lucruri rele și lucrurile rele duc la altfel de lucruri”, a spus el în fața reproterilor, în Wisconsin, citat de Reuters.

Trump a amenințat pe conturile sale de Twitter și Facebook că decizia Curții Supreme „va aduce violența pe străzi”. Rețelele sociale au marcat aceste postări ale președintelui și au precizat că sunt înșelătoare, precizând că procesul de votare din SUA este de încredere.

UPDATE: Alegătorii din Dixville Notch, un cătun cu doisprezece locuitori din nord-estul Statelor Unite, au dat startul simbolic alegerilor prezidenţiale în noaptea de luni spre marţi, informează France Presse, citată de Agerpres. Acest sat pierdut în pădurile din New Hampshire, lângă graniţa canadiană, a continuat o tradiţie stabilită din 1960, care i-a adus titlul de "First in the Nation" (Primul din ţară). În afară de satul din apropiere Millsfield, care votează de asemenea în timpul nopţii, majoritatea secţiilor de votare de pe Coasta de Est se vor deschide marţi la 6:00 sau 7:00 (11:00-12:00 GMT).

Ultima zi de campanie s-a încheiat cu nu mai mult de 5 mitinguri electorale ale lui Donald Trump. Președintele în funcție și-a încheiat ultima zi de campanie cu un miting în Grand Rapids, în statul Michigan, unul dintre statele pe care speră să le recâștige în 2020. O victorie în Michigan pentru Trump, unul dintre statele care i-a asigurat victoria în 2016, i-ar mări considerabil șansele de a depăși 270 de voturi în Colegiul Electoral și de a rămâne pentru încă 4 ani la Casa Albă.

Joe Biden, candidatul democrat, și-a încheiat ultima zi de campanie în Pennsylvania, unde a mers împreună cu fostul președinte Barack Obama. Tot în Pennsylvania a făcut campanie și Kamala Harris, candidata democrată pentru funcția de vicepreședinte.

În 3 noiembrie, americanii vor vota pentru a își alege noul președinte, toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și o parte dintre senatori. Spre deosebire de alegerile prezidențiale din alte țări, alegerile americane nu funcționează direct pe baza votului popular al cetățenilor. În fapt, în loc de un singur scrutin prezidențial, au loc 50 de seturi de alegeri diferite, organizate în fiecare stat, iar câștigătorul din statul respectiv obține toate voturile electorale ale sale, necesar fiind ca un candidat să obțină 270 de astfel de voturi pentru a câștiga președinția Statelor Unite.

Alegerile americane din 2020 sunt cele mai atipice din ultimele decenii - desfășurate în condiții de pandemie, într-un an în care peste 230.000 de americani au murit și peste 9 milioane au trecut prin lupta cu Covid-19, dar și în cel mai polarizat climat politic din societatea americană din ultimii 20 sau 30 de ani. Mai mult, protestele masive din acest an, după mai multe incidente în care membri ai comunității de culoare din Statele Unite au fost uciși de polițiști, au zguduit societatea americană și au transformat cursa prezidențială.

Alegerile se desfășoară în data de 3 noiembrie în toate cele 50 de state americane și în capitala federală Washington D.C., însă având în vedere legile electorale diferite privind votul prin corespondență, numărarea voturilor și închiderea urnelor, ele vor raporta diferit rezultatele. Spre exemplu, este de așteptat ca rezultatul votului să fie aflat rapid în state precum Florida sau Georgia, însă numărătoarea în California ar putea dura și 2 săptămâni. Desigur, în state puternic partizane, precum California, New York, Alabama sau Indiana, rezultatele sunt previzibile, șansele pentru o surpriză fiind extrem de reduse.

Pe de altă parte, rezultatul votului este cel mai important în statele competitive, acolo unde se „joacă”, de fapt, alegerile. O victorie a președintelui Trump în Florida sau Georgia l-ar menține în cursă până la numărarea votului în state precum Pennsylvania sau Michigan, state competitive în care numărarea ar putea să dureze mai mult, însă dacă Biden câștigă Florida sau Georgia, drumul lui Trump spre un al doilea mandat devine din ce în ce mai problematic. Statele în care rezultatul e important de urmărit sunt: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Florida, Georgia, Carolina de Nord, Arizona, New Hampshire, Iowa, Ohio și Texas.

Rezultate parțiale și exit-poll-urile vor începe să apară începând cu seara și pe parcursul nopții de 3 noiembrie și dimineața zilei de 4 noiembrie.