Joe Biden a testat o mașină electrică: Fraierul ăsta e rapid (VIDEO)

Președintele american Joe Biden a condus o camionetă electrică Ford, mașină aflată în faza de teste, în timpul unei vizite la fabrica din Dearborn, Michigan, scrie ABC News.

După o tură de poligon, Biden a tras mașina în dreptul jurnaliștilor și, după ce a coborât geamul din mers, a făcut o prezentare succintă a modelului: "Fraierul ăsta e rapid".

Președintele american a mai făcut apoi o demonstrație a accelerației mașinii, despre care spune că atinge suta de kilometri în 4,3 - 4,4 secunde și a adăugat că "viitorul industriei auto este electric. Nu mai există cale de întoarcere".

Joe Biden a fost însoțit de un agent de securitate pe scaunul din dreapta.

"Întrebarea este dacă vom conduce această cursă a viitorului sau dacă vom fi în urmă, sau dacă o să construim aceste mașini și bateriile lor în America ori ne vom bizui pe alte țări", a mai declarat Joe Biden.

Get in folks, we’re going to win the competition for the 21st century. pic.twitter.com/B8YWFKlzeo