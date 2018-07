Jodie Whittaker, prima actriţă care va juca rolul principal în serialul Doctor Who

, scrie agerpres.ro. Whittaker a declarat, în faţa a aproximativ 6.000 de fani participanţi la evenimentul Comic-Con din San Diego, că interpretarea rolului unei fiinţe extraterestre care explorează spaţiul şi timpul în naveta sa, Tardis, este un ''lucru eliberator''.Actriţa, în vârstă de 36 de ani, este prima femeie şi cel de-al 13-lea actor care îl interpretează pe ''Doctor Who'', din anul 1963, când serialul a început să fie difuzat de BBC. Potrivit tradiţiei, când rolul principal este preluat de un actor nou, personajul se regenerează într-o nouă înfăţişare.''Suntem în 2018. Este direcţia în care serialul trebuia să se îndrepte'', a declarat Whittaker pentru serviciul video Reuters. ''Evident, este pentru prima dată când rolul Doctorului este jucat de o femeie. Dar personajul se regenerează de fiecare dată, deci e doar o mică diferenţă''.''Este atât de interesant să faci parte din acest univers. Este un lucru nou de fiecare dată pentru mine. Niciun rol dintre cele pe care le-am jucat sau le voi juca nu se va asemăna cu acesta. Este o bucurie imensă,'' a spus Whittaker, cunoscută pentru rolul unei tinere mame îndurerate din serialul britanic poliţist ''Broadchurch''.Noul sezon din ''Doctor Who'' a fost filmat în secret timp de luni de zile. BBC a lansat joi primul trailer al filmului, în care personajul interpretat de Whittaker spune: ''Toate astea sunt noi pentru mine. Oameni noi, lumi noi, timpuri noi''.BBC nu a anunţat încă data la care va avea loc premiera noului sezon - alcătuit din 10 episoade - din ''Doctor Who'', unul dintre cele mai de succes seriale din toate timpurile.Producătorul executiv Chris Chibnall a spus că scrierea scenariului pentru un rol feminin nu a reprezentat provocări deosebite. ''Personajul Doctorului nu se schimbă pentru că acum este femeie'', a spus Chibnall. ''Firul epic al serialului continuă. Doar că de data asta îl interpretează o minunată actriţă''.