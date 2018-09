Jocurile Olimpice din 2032, posibil, vor fi organizate de către cele două Corei

Coreea de Sud va studia o posibilă candidatură comună cu Coreea de Nord pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de vară din 2032 şi intenţionează să propună şi o candidatură a Asiei de Nord-Est pentru Cupa Mondială de fotbal din 2030, a afirmat, miercuri, ministrul sud-coreean al Sporturilor, Do Jong-hwan, informează agerpres.ro.

Yonhap a relatat că Do a făcut aceste comentarii la Tokyo, unde s-a întâlnit cu omologii săi din Japonia şi China.



Do a afirmat că o candidatură comună pentru JO din 2032 va fi construită pe succesul Jocurilor Olimpice de iarnă desfăşurate anul acesta la PyeongChang, unde participarea nord-coreeană a ajutat la diminuarea tensiunilor din Peninsula coreeană.



"Este o propunere de a găzdui evenimentele la Seul şi Phenian. Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang au arătat foarte bine care sunt valorile olimpice. Sper că pacea în Nord-Estul Asiei poate continua prin intermediul sportului", a declarat Do.



Regiunea este considerată una sigură prin prisma evenimentelor sportive internaţionale care vor avea loc, la Tokyo (Jocurile Olimpice de vară din 2020) şi Beijing (Jocurile Olimpice de iarnă din 2022), după ce PyeongChang a găzduit Olimpiada de iarnă. Seulul a fost gazda Olimpiadei de vară din 1988.



Coreea de Sud şi Japonia au organizat împreună în 2002 Cupa Mondială de fotbal, iar de atunci au încercat să organizeze singure competiţia, iar China ar putea încerca o candidatură pentru 2030, însă ministrul sud-coreean va propune o candidatură comună.



"Am auzit că China îşi va depune candidatura pentru Cupa Mondială. Dar noi vrem să facem propunerea de a organiza împreună competiţia, împreună cu vecini ca Japonia, China şi Coreea de Nord. În felul acesta vom putea menţine atmosfera de pace şi vom putea conecta pacea din Asia de Nord-Est cu cea din peninsula Coreea", a subliniat Do Jong-hwan.



O candidatură sud-americană formată din Argentina, Uruguay şi Paraguay a fost anunţată deja pentru CM 2030, în timp ce Marocul şi-a manifestat, de asemenea, intenţiile pentru o nouă candidatură. Federaţia engleză de fotbal a anunţat că studiază posibilitatea unei candidaturi, care ar implica şi Ţara Galilor, Irlanda de Nord şi Scoţia.