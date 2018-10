Jocurile Olimpice de Tineret: Luptătorul Alexandrin Guțu și înotătoarea Tatiana Salcuțan, medaliaţi cu aur

foto: publika.md

Luptătorul Alexandrin Guțu și înotătoarea Tatiana Salcuțan, medaliaţi cu aur la Jocurile Olimpice de Tineret din Buenos Aires, au ajuns acasă. Sportivii au fost întâmpinaţi noaptea trecută pe aeroport cu pâine și sare.



Bravo, felicitări!



Rudele și prietenii i-au așteptat cu sufletul la gură și le-au pregătit mai multe surprize.



"Cea mai bună e Moldova! Bravo! Moldova, Moldova."



"Ați început calea mare cu medalii olimpice, asta e ceva, apogeul olimpismului, felicitări!", a spus Nicolae Juravschi, președintele CNOS.



Tinerii câştigători au fost copleșiți de emoți. Sportivii spun că au muncit mult pentru a ieși învingători. Grație acestor două distincții, Moldova a ajuns pe locul 38 în clasamentul pe medalii.



"A fost foarte dificil, dar noi am făcut tot posibilul și cred că am reușit să demonstrăm că suntem buni", a spus câștigătoarea olimpică, Tatiana Salcuțan.



"A fost foarte multă muncă grea, dar au fost multe persoane alături și ne-am descurcat până la urmă", a spus Alexandrin Guţu, luptător.



Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a obținut trei victorii la categoria de greutate de 71 de kilograme.



"Cel mai dificil a fost finala, ca întotdeauna ca cel mai tare meci, dar m-am descurcat foarte bine, și îmi pare bine că i-am impresionat pe toți cu așa scor", a spus Alexandrin Guţu, luptător.



Înotătoarea din Tiraspol, Tatiana Salcuțan, s-a impus la 200 de metri spate. Sportiva le-a întrecut pe canadianca Madison Broad și australianca Kaylee McKeown.



"La început nu mă așteptat la aşa rezultat, nu realizam că am câștigat, deja a doua zi am zis: "Wow, sunt campioană olimpică!". A fost foarte emoționant. Voi continua antrenamentele pentru a atinge noi performanțe și voi tinde spre mai mult", a spus câștigătoarea olimpică, Tatiana Salcuțan.



Şi antrenorii sunt mândri de rezultatele discipolilor.



"Sperăm să meargă tot înainte și sperăm să nu oprească pe loc, să meargă tot înainte și cât mai mari rezultate", a spus Roma Zgardan, antrenorul lui Alexandrin Guțu.



"Sunt foarte bucuros. Medalia de la înotul este pentru noi o surpriză foarte mare, demult nu am văzut astfel de rezultate bune. Datorită antrenamentelor corecte, am obținut un asemenea succes", a spus Evghenii Carabeţchi, antrenorul Tatianei.



Părinții și prietenii celor doi campioni i-au felicitat pentru rezultatele obținute și le-au urat succes în competițiile ce vor urma.



"Suntem foarte bucuroși. Sunt mândră de rezultatele fiicei și sunt fericită că visul ei a devenit realitate. Am emoţii mari", a spus o femeie.



"Noi îi dorim ca pe viitor să fie tot așa tare, să creadă în puterile lui și noi întotdeauna să-l susținem", a spus un bărbat.



"Alexandrin, campion olimpic este un discipol al meu care am lucrat, suntem bucuroși de succesul ista", a spus un bărbat.



Alături de sportivi a fost și președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravschi.



"Mă bucur mult că avem tineri talentați, tineri de perspectivă, ei sunt viitorii membri ai lotului național de seniori. Acuma suntem cu două medalii olimpice este un rezultat remarcabil, un rezultat foarte bun. Ne-am clasat și între națiuni în primii 40 este foarte lăudabil", a spus Nicolae Juravschi, președintele CNOS.



93 de țări au cucerit medalii la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires. În total au concurat circa 4000 de sportivi din 206 state. Moldova a fost reprezentată de 17 sportivi care au participat la 10 discipline.