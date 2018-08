Jocurile de calculator și video cu simboluri naziste, PERMISE în Germania

Jocurile de calculator și video cu simboluri naziste, cum ar fi zvastica, pot fi acum vândute în Germania fără a fi cenzurate, după ce un organism de reglementare a ridicat interdicția de lungă durată, scrie libertatea.ro.

Organismul de reglementare pentru software-ul de divertisment (USK) din Germania a declarat că jocurile care conțin simboluri interzise ar putea acum să fie comercializate în Germania dacă utilizarea acestora este considerată "adecvată din punct de vedere social". Asta înseamnă că simbolurile trebuie să aibă un scop artistic sau științific sau să fie folosite pentru a reprezenta anumite evenimente din istorie.

Până în prezent, spre deosebire de cinema sau de alte reprezentări culturale, jocurile video erau constrânse să respecte un articol din codul penal care le interzicea să afişeze simboluri neconstituţionale, în special tot ce are legătură cu perioada nazistă.

vasticile reproduse în anumite jocuri precum "Call of Duty" sau mai recentul :"Wolfenstein II: The New Colossus", în care personajele naziste joacă un rol central, erau transformate într-un triunghi în versiunea germană a jocului.

"În contextul schimbării cadrului juridic, jocurile care înfăţişează într-o manieră critică evenimentele din trecut ar putea primi aprobare pentru prima dată. Această autorizaţie există de mult timp pentru filme şi, pe bună dreptate, astăzi pentru jocurile video care se bucură de o anumită libertate artistică", a estimat reprezentantul instituţiei, Elisabeth Secker.