JOCUL MĂŞTILOR LA DROCHIA. Ritualul care alungă spiritele rele și face ca noul an să fie prosper și fertil

Cu măști haioase pe față, confecționate din stofă, lână, piele sau lemn, oamenii au reprodus un dans străvechi. Obiceiul numit Jocul Măștilor este practicat în mai multe sate din nordul țării în noaptea de Revelion. Se crede că acest ritual alungă spiritele rele și face ca noul an să fie prosper și fertil.



Membrii unui colectiv artistic din orașul Drochia au decis să prezinte acest obicei nu doar pe la casele oamenilor, dar și în scenă, în cadrul unor spectacole dedicate sărbătorilor de iarnă.



"Aspectul tradițional, este unul steriotipic, dar vine omul la sărbătoare să se amuze întâi de toate și ca să-i creăm buna dispoziție,dorința de a mai participa la asemena activități, conducătoarea noastră a gândit să facem acest joc al măștilor în chip de babe", a spus un membru.



Costumele colorate, agilitatea jucătorilor, ritmul alert şi strigăturile transformă acest dans într-un adevărat spectacol. Măștile reprezintă chipul unor babe și moșnegi și sunt confecționate chiar de cei care urmează să le poarte.



"Măștile le-am făcut prima dată anul acesta. Le-a confecționat noi în cadrul cercului de creație. Din pânză, lână vopsită. Tot ce am găsit în lada bunicii", a zis un alt membru.



" În fiecare an în preajma Anului Nou se confecționează astfel de măști pentru a alunga spiritele rele. Păstrăm obiceiurile lăsate din străbuni.În ceilalți ani ieșeam cu capra, cu ursu, în acest an am hotărât să facem ceva mai deosebit", a spus un membru.



Victor Cemortan recunoaște că ansamblul folcloric din care face parte a decis să revină la acest obicei după ce s-a inspirat din spectacolele pe cere le-au văzut în localitățile de peste Prut.



"Dansul dat e specific mai mult peste Prut. În partea Moldovei unde sunt foarte multe măști pe care le-am văzut la festivalele din Rădăuți, Botoșani, Iași de unde noi ne mai inspirăm și luăm exemple", a declarat Victor Cemortan, directorul Casei de Cultură Drochia.



Jocul Măștilor este practicat în fiecare an în satele Colicăuţi și Larga din raionul Briceni.