"Jocul de-a vacanța": Spectacolul, prezentat în premieră la 22 septembrie

Teatrul ''Luceafărul'' invită publicul în data de 22 septembrie, la premiera spectacolului ”Jocul de-a vacanța”, scris de Mihail Sebastian și pus în scenă de regizorul Alexandru Cozub.



"Jocul de-a vacanţa" este o comedie romantică, iar acţiunea are loc în vara anului 1936, la pensiunea Weber din România. În vacanţă ajung o tânără, un funcţionar, un licean corigent la matematică, un maior în rezervă şi toţi vor să uite de la un moment dat de identitatea lor şi evadează într-o lume îndepărtată şi plină de mistere.



''Până la urmă, are mai multe laturi această lucrare dar faptul că ei în acest joc ei se descoperă unii pe alţii. Ei se destăinuie unul faţă de altul, ei comunică unii cu alţi ei devin adevăraţi, aici jocul devine ca şi o terapie'', a spus regizoril, Alexandru Cozub.



Rolul Corinei, eroina principală, este interpretat de actriţa Rodica Mereuţă.



''Pe parcursul vacanţei să-i organizeze ca să-şi facă jocul ei. Dar venind aici ei îi place să flirteze cu toţi şi cu Jef care este un copil, şi cu Ştefan şi cu Bogoi, dar fără intenţii urâte'', a spus actriţa, Rodica Mereuţă.



Jeff, Bogoiu şi Ştefan sunt prinşi simultan în jocul de-a iubirea. Cei trei acced spre inima Corinei, tânăra care le aprinde imaginaţia şi care îi ajută să-şi înfrângă neajunsurile.



Până la urmă, Corina îl cucerește de-a dreptul pe Ştefan.



''E adevărat, nu ştiu să ţin o floare în mână, nu am ştiut niciodată, am trimis uneori, dar foarte rar.''



''Într-un final intrînd în contact cu eroina acestui spectacol, cu Corina cu ajutorul ei îşi scoate masca, devine uman şi se îndrăgosteşte'', a spus actorul, Ion Jitari.



"Jocul de-a vacanţa" se termină după ce cu toţii sunt nevoiți să revină la realitate. Deși se îndrăgosteşte şi ea de Ştefan, într-un final, Corina pleacă acasă singură.



"Sunt un sentimental Corina, asta sunt. Ştefan, vreau să te sărut. E o rugăminte asta? Nu e o informaţie.



Spectacolul va fi prezentat publicului în 22, 26 şi 27 septembrie, începând cu ora 18:00,