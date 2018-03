JOC DE-A VIAŢA: Zeci de oameni s-au aventurat pe lacul îngheţat din Parcul Valea Morilor

foto: publika.md

Iresponsabilitatea unor oameni nu are limite. Aceştia se plimbă pe gheaţa subţire de pe lacul din Parcul Valea Morilor, în pofida avertizărilor meteorologilor despre riscurile existente. Mai mult, unii îşi pun în pericol chiar viaţa propriilor copii.



Deşi în unele locuri lacul era degheţat complet, iar apa ieşea la suprafaţă, acest lucru nu i-a speriat pe aventurieri.



"Nu ne ducem mai spre centrul iazului, mă uit că oamenii se duc. Noi nu riscăm, stăm aici mai aproape."



"Am venit şi am văzut câtă lume traversează gheaţa şi am spus că trebuie să încercăm şi noi. N-aş spune că ne punem viaţa în pericol pentru că gheaţa pare cam tare."



"Ne este frică, dar ne asumăm responsabilitatea ca părinţi. "



Unii trecători însă îi priveau cu teamă pe cei care se plimbau pe lac.



"Sunt anumite porţiuni unde se mişcă apa şi ea nu este îngheţată. Iată chiar acolo este aşa o porţiune. Mai sunt locuri unde apa nu îngheaţă, pentru că este presiune."



"Eu cred că este foarte periculos, dar trebuie să fie cineva care să controleze această situaţie. Eu cred că-i periculos, foarte periculos."



Salvatorii avertizează că oamenii care se plimbă pe gheaţă îşi riscă viaţa.



"Mersul pe gheață a bazinelor acvatice prezintă pericol. Mai mult, pe unele porțiuni ale râului gheața este foarte fragilă, iar din cauza zăpezii oamenii nu pot observa aceasta. Nu este indicat pescuitul la copcă și plimbarea pe lacuri și râuri."



Anul trecut, cinci moldoveni și-au pierdut viața după ce s-au prăbuşit sub gheaţă, iar de la începutul acestui an, un om a murit în acest mod. Codul galben emis de hidrologi, privind gheaţa fragilă de pe râuri şi lacuri, este valabil până în data de 7 martie.