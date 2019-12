Joacă fotbal şi în casă. Benjamin Mendy are un teren improvizat în conacul din Manchester

Benjamin Mendy, fotbalistul francez al clubului Manchester City, trăieşte într-o casă de poveste. Unul dintre cei mai scumpi fundaşi laterali din lume are un teren de fotbal improvizat în subsolul conacului său din Anglia, pentru care a plătit peste 5 milioane și 500 de mii de euro în luna martie a anului trecut.



Într-o altă sală, Mendy are o masă de biliard, amplasată alături de peretele cu trofee.



Mendy se antrenează în sala de forţă, amplasată şi ea în subsol, şi, în ce privește alimentarea, urmează o dietă strictă.



Manchester City l-a achiziţionat pe Benjamin Mendy de la AS Monaco în iulie 2017 contra sumei de 57 de milioane de euro. Cu "citadinii", fundaşul lateral -stânga a cucerit de două ori titlul în Premier League.

