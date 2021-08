JO: Andrian Mardare s-a clasat pe locul 7 în finala concursului de aruncare a suliței

Rezultat onorabil pentru atletul moldovean Andrian Mardare la Olimpiada de la Tokyo. Compatriotul nostru s-a clasat pe locul 7 în finala concursului de aruncare a suliței.Sportivul de 26 de ani, care s-a aflat la prima participare la o ediție a Jocurilor Olimpice, a încheiat competiția cu rezultatul de 83,3 metri. Campion a devenit Neeraj Chopra din India, cu o aruncare de 87,58 de metri. Podiumul a fost completat de doi cehi - Jakub Vadlejch a obținut medalia de argint, iar Vitezslav Vesely - cea de bronz."Suntem bucuroși, eu, antrenorul și toată echipa, că am arătat așa un rezultat - am intrat în Top 8. După calificări apăruse o mică traumă și cu medicul meu, cu preparatorii fizici am făcut tot posibilul să înlăturăm problema. De la distanță, fiindcă ei nu sunt aici cu noi. Am făcut totul ca să putem arăta un rezultat bun în finală."În finală au participat 12 sportivi. Mardare a devansat adversari din Finlanda, Germania, Belarus, Suedia și România.