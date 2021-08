Jizdan: Pînzari nu a ştiut numele real al agentului sub acoperire atunci când a semnat ordinul de angajare a lui Damir

Fostul şef al Inspectoratului General al Poliţiei, Alexandru Pînzari nu a ştiut numele real al agentului sub acoperire atunci când a semnat ordinul de angajare a lui Dorin Damir. Cel puţin asta susţine fostul ministru de Interne, Alexandru Jizdan, care afirmă că Pînzari ar fi văzut doar pseudonimul.



Într-o postare pe Facebook, fostul ministru de Interne, Alexandru Jizdan, a precizat cum are loc procedura de racolare a agenților sub acoperire. Jizdan scrie că identitatea acestora este secret de stat, iar atunci când conducere IGP semnează actele de racolare, vede doar pseudonimul, adică numele este criptat.

"Așa a fost și în cazul lui Alexandru Pînzari. El de fapt a semnat un act codificat, pentru un oarecare "X" sau "Y", a scris Jizdan.



Miercuri, pe pagina de Facebook a fostului şef al IGP a fost publicat un interviu realizat cu Pînzari din Penitenciarul nr.13. Acolo se menţionează că răspunsurile au fost oferite prin intermediul avocaţilor. Pînzari susţine că motivele arestării sale sunt altele decât cele prezentate oficial, iar acuzaţiile care i se aduc sunt nefondate. De asemenea, fostul şef al IGP crede că cercetarea sa penală este o încercare a unora de a se arăta servili faţă de noua guvernare.



"Suntem în Republica Moldova, unde trebuie să admitem orice idee, orice scenariu. Totodată, sincer mi-ar părea rău dacă se va dovedi că cineva a ales să-şi facă imagine în faţa noii puteri, încercând să-şi demonstreze aşa-zisa eficienţă, călcând în picioare tot ce înseamnă normă legală sau drepturi ale omului", se arată în interviu.

Joi, magistraţii Curţii de Apel urmau să decidă dacă Alexandru Pînzari rămâne sau nu în arest, însă, şedinţa de examinare a contestației avocaţilor a fost amânată pentru 9 august. Avocatul lui Pînzari nu s-a prezentat la şedinţă, însă a anunţat instanţa că e programat la vaccin.



"Solicit contramandarea în legătura cu lipsa avocatului", a spus fostul şef al IGP.



Alexandru Pînzari este vizat în dosarul fostei Direcții nr.5 a Inspectoratului Naţional de Investigaţii. În acelaşi dosar mai figurează preşedintele Asociaţiei FEA, Dorin Damir, şeful Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru, precum şi poliţistul de frontieră, Ion Cojocaru. Marţi, Judecătoria Chişinău cu sediul la Ciocana a dispus prelungirea măsurii preventive în privinţa celor trei cu încă 30 de zile. Suspecţii sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu, divulgarea secretului de stat, fals în acte publice, delapidarea averii statului și trecerea ilegală a frontierei. Direcția nr. 5 din cadrul INI a fost desființată în 2019 pe motiv că ar fi fost creată pentru a fila anumite persoane.