Jill Ellis şi-a anunţat retragerea din funcţia de selecţioner al echipei SUA

foto: starsandstripesfc.com

Jill Ellis, selecţionerul echipei naţionale de fotbal feminin a Statelor Unite ale Americii, va renunţa la postul său în luna octombrie a acestui an. Ea a fost instalată în funcţie în 2014. Sub conducerea ei, americancele au cucerit două titluri mondiale în 2015 şi 2019.



La ultimul turneu final, organizat în Franţa, echipa pregătită de Ellis a câştigat toate cele 7 meciuri disputate, reuşind să învingă în finală reprezentativa Olandei cu 2-0. Graţie acestui succes, SUA şi-au confirmat statutul de naţiune dominantă în fotbalul feminin, impunându-se în patru dintre cele opt ediţii de până acum ale Cupei Mondiale.



Jill Ellis a condus echipa americană cu un bilanţ excepţional - 102 victorii în 127 de partide. După demisie, ea va deveni ambasadoare a fotbalului american pe o perioadă de un an.