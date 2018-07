Jeremy Hunt: China şi Marea Britanie iau în considerare un acord de liber-schimb după Brexit

, scrie agerpres.ro. Jeremy Hunt a efectuat în China prima sa vizită în afara Europei după ce a fost numit de către premierul Theresa May în locul lui Boris Johnson, care a demisionat din cauza unor dezacorduri cu şefa guvernului privind strategia acesteia pentru Brexit.Într-o conferinţă de presă cu omologul său chinez, Wang Yi, Hunt a afirmat că Beijingul a sugerat un acord de liber-schimb cu Marea Britanie, în contextul în care Londra ar urma să părăsească UE la sfârşitul lunii martie 2019."Am vorbit despre oferta făcută de ministrul de externe Wang Yi de a deschide o discuţie privind un posibil acord de liber-schimb între Marea Britanie şi China după Brexit", a declarat Hunt."Am salutat acest lucru şi am spus că vom explora" această posibilitate, a afirmat el.În cadrul unei vizite la Beijing la începutul anului, premierul Theresa May a vorbit despre o accelerare a discuţiilor pentru ridicarea barierelor comerciale între cele două ţări.După decizia britanicilor de a părăsi Uniunea Europeană, la referendumul din iunie 2016, Londra şi-a înmulţit contactele diplomatice pentru a pregăti acordurile comerciale care ar urma să le înlocuiască pe cele ale Bruxellesului.