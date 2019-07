Jennifer Lopez va interpreta rolul şefei unui cartel al drogurilor din Columbia

, scrie agerpres.ro. Surse care participă la acest proiect au declarat pentru Variety că J-Lo ar putea să-şi facă şi debutul regizoral cu acest film, dar încă nu este hotărâtă în această privinţă.Povestea filmului urmăreşte etapele importante din viaţa Griseldei Blanco, supranumită La Madrina, care a reuşit nu doar să reziste ci şi să prospere conducând afaceri ilegale cu droguri la concurenţă cu alţi traficanţi celebri. Griselda Blanco a fost asasinată în Columbia în 2012, la vârsta de 69 de ani, iar conform poliţiei, averea sa era estimată la peste 2 miliarde de dolari. De asemenea, ea a fost o figură centrală în aşa-numitele războaie ale cocainei din Miami (Cocaine Cowboy Wars).Scenariul acestui film este semnat de Regina Corrado ('Deadwood: The Movie') şi de Terence Winter ('The Wolf of Wall Street,' 'Boardwalk Empire,' 'The Sopranos').