Jennifer Lawrence s-a logodit cu directorul unei galerii de artă din New York

scrie agerpres.ro. Viitorul soţ al actriţei Jennifer Lawrence este Cooke Maroney, în vârstă de 34 de ani, au confirmat reprezentanţii vedetei pentru revista People.Lawrence, în vârstă de 28 de ani, a fost văzută recent purtând un ''inel imens'' şi bucurându-se alături de Maroney de ceea ce părea a fi o cină festivă, la un restaurant cu specific francez din New York City, conform Page Six, specializată în publicarea de informaţii mondene.Jennifer Lawrence a fost recompensată cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă datorită rolului interpretat în comedia romantică ''Silver Linings Playbook'' din 2012.Cunoscută şi pentru interpretarea eroinei Katniss Everdene din seria de succes ''Hunger Games'', Lawrence a fost nominalizată la alte trei premii Oscar pentru rolurile din ''Winter's Bone'', ''American Hustle'' şi ''Joy''.Maroney este directorul unei galerii de artă din cadrul Gladestone Gallery din New York, conform USA Today.Managerul actriţei sau purtătorul de cuvânt al companiei de relaţii publice care o reprezintă nu au putut fi contactaţi miercuri dimineaţă pentru a oferi detalii cu privire la acest subiect, notează Reuters.Nu a fost anunţată deocamdată data la care va avea loc nunta.Cei doi au fost văzuţi împreună de numeroase ori începând din iunie 2018, notează Press Association.Lawrence a avut anterior relaţii cu liderul trupei Coldplay, Chris Martin, actorul Nicholas Hoult şi producătorul de film Darren Aronofsky.