Jelena Ostapenko se declară dezamăgită după ce a fost eliminată de la Roland Garros

Jelena Ostapenko, câștigătoarea trofeului de anul trecut de la Roland Garros, a fost eliminată, în mod surprinzător, încă din primul tur, de către ucraineanca Kateryna Kozlova, locul 67 WTA, în două seturi, scor 7-5, 6-3, scrie Digi24.ro.

"Nu aveam nicio așteptare de la acest meci. Am vrut să mă bucur de fiecare moment pe teren, pentru că nu eram sigură dacă voi putea participa la Roland Garros. M-am accidentat la genunchi la Indian Wells și exista riscul să fiu supusă unei operații. Din fericire, am cunoscut terapeuți buni, care m-au ajutat să mă recuperez mai repede. După două luni, am revenit și am reușit să joc", a declarat, la finalul meciului, Kozlova.

Letona Jelena Ostapenko s-a declarat dezamăgită de înfrângere și a dat vina pe o accidentare suferită la turneul de la Roma. Ostapenko va cădea în clasmentul WTA, pentru că nu a reușit să își apere punctele câștigate anul trecut.

"A fost o zi îngrozitoare pentru mine. Am jucat cam la 20% capacitate din cât pot eu să joc. Am făcut cam 50 de erori neforțate, multe duble greșeli. Nu am putut să servesc astăzi. Toate la un loc au adus acest rezultat prost. Cred că la începutul meciului am fost OK, însă apoi jocul meu s-a înrăutățit. Nu m-am simțit eu însămi pe teren", a declarat Ostapenko, potrivit WTA Tennis.

"După Roma m-am accidentat și nu am putut să mă pregătesc bine în aceste ultime zile. M-am antrenat antrenat foarte puțin înainte să joc în această duminică. Aș fi preferat să joc luni sau marți. Azi nu a fost destul, asta este. Voi încerca să uit acest meci, să revin mai puternică anul viitor", a mai spus deținătoarea trofeului de la Roland Garros, potrivit Digi Sport.