Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon, este cel mai bogat om din lume

Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume. Fondatorul gigantului magazin online Amazon l-a întrecut pe Bill Gates după ce a înregistrat în ultimul an profituri fabuloase, de aproape 40 de miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. Șeful Microsoft a dominat topul Forbes de 18 ori în ultimii 24 de ani.



Averea lui Jeff Bezos a ajuns acum la 112 miliarde de dolari, de la 72,8 miliarde cât avea anul trecut, chiar dacă donează sume uriașe pentru caritate.



Acesta este urmat de Bill Gates, care și-a crescut capitalul în ultimul an cu patru miliarde de dolari și a ajuns la 90 de miliarde. Deşi creşterea preţului la acţiunile Microsoft ar fi trebuitsă-i mărească conturile, veniturile i-au fost subţiate de numeroasele proiecte de caritate. Podiumul bogătaşilor lumii este închis de Warren Buffett, care are o avere de 84 de miliarde de dolari. Considerat drept cel mai de succes investitor al secolului trecut, Buffet și-a crescut zerourile din conturi cu aproape nouă miliarde de dolari în ultimul an.



Pe locul patru se află omul de afaceri francez Bernard Arnault, cu 72 de miliarde de dolari.



Chiar dacă anul trecut s-a mai îmbogăţit cu 15 miliarde de dolari, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a rămas tot pe poziția a cincea. El are un capital de 71 de miliarde. Totodată, el este şi cel mai tânăr din top 80. Clasamentul celei de-a 32-a ediţie anuală a topului Forbes include un număr record de 2208 de miliardari.