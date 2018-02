Jeff Bezos, fondatorul Amazon construieşte un ceas în sumă de 42 de milioane de dolari, care să cronometreze 10.000 de ani (VIDEO)

Jeff Bezos, fondatorul și directorul general al Amazon, investește 42 de milioane de dolari în construirea unui ceas care să contorizeze 10.000 de ani, pentru realizarea căruia un munte întreg din Texas a fost excavat, scrie The Verge.

Ideea inițială a fost enunțată de către Danny Hillis, care a prezentat proiectul în 1995 într-unul din numerele revistei Wired. Acesta vedea proiectul ca pe o modalitate în care umanitatea va gândi pe termen lung.

Ulterior, ideea a avansat prin Clock of the Long Now, un proiect al Fundației Long Now, pe care Hillis a cofondat-o pentru a construi o versiune care funcționează a ceasului.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ