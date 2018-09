JAZZ PE PLACUL TUTUROR. Cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului Internaţional Ethno Jazz, deschisă

Foto: facebook

Iubitorii de muzică jazz au venit la deschiderea celei de-a 17-a ediţie a Festivalului Ethno Jazz. Concertul a debutat la Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici" din Capitală. La eveniment au participat artişti din Suedia, Cuba, Germania, Marea Britanie, Italia, Namibia, Olanda şi Ungaria. Primii care au urcat pe scenă a fost formaţia Martin Tingvall Trio.



"Sunt pentru prima data aici şi sper că vom mai veni. Oamenii sunt foarte primitori", a declarat Omar Rodriguez Calvo, contrabasist.



"Tu trebuie să cânţi şi să poţi impresiona lumea prin emoţiile tale şi nu prin numele tău, îmi place asta", a zis Jurgen Spiegel, toboşar.



Printre spectatori s-au numărat persoane care nu ratează nici o ediţie a festivalului.



"Le mulţumesc organizatorilor pentru că în fiecare an adună la acest festival muzicieni foarte buni."



"La cest festival vin pentru a treia oară. Aş fi vrut să vină mai multă lume ca să asculte această muzică, pentru că ea aduce un fel de magie în viaţa noastră."



"Eu personal sunt pentru prima dată la un astfel de eveniment. Mi s-a părut o ocazie frumoasă în contextul în care am văzut afişa cu trupe din ţări precum Cuba, Namibia"



"N-am mai fost la alte ediţii, în schimb fost sora mea şi a fost super încântată, de aceea am venit şi eu "



"La toate 17 ediţii am venit cu ceva nou, pentru că lumea jazz-ului este o lume care nu se repetă, este axată pe improvizaţie. Este un public foarte bun, foarte receptiv, foarte dornic de festival şi asta ne bucură de fiecare dată. Pentru asta noi lucrăm de 17 ani", a declarat Anatol Ştefăneț, organizator.



În cadrul festivalului sunt organizate trei concerte la Chişinău şi câte un concert la Tiraspol, Soroca şi Bălţi.