Japonia, determinată să organizeze Jocurile Olimpice în ciuda zvonurilor privind o anulare

Prim-ministrul japonez şi organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo, amânate anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus, şi-au reafirmat, vineri, intenţia de a organiza competiţia în această vară, în ciuda informaţiilor conform cărora guvernul nipon ar fi renunţat deja în secret, informează AFP."Sunt determinat" să găzduiesc Jocurile Olimpice sigure la Tokyo, ca un semn al "victoriei umanităţii asupra noului coronavirus", a declarat premierul Yoshihide Suga în cadrul unei şedinţe parlamentare, scrie agerpres.ro Într-un comunicat dat publicităţii, comitetul organizator Tokyo-2020 a reamintit totodată, vineri, că "este total concentrat" asupra pregătirilor pentru Jocurile Olimpice (23 iulie-8 august), la unison cu guvernul nipon şi cu oraşul Tokyo, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) şi Comitetul Internaţional Paralimpic (CIP).Conform jurnalului britanic The Times, care a citat, joi, o sursă din cadrul coaliţiei aflate la putere în Japonia, guvernul ar fi decis deja în secret că Jocurile Olimpice sunt imposibil de organizat anul acesta, ţinând cont de recrudescenţa cazurilor de coronavirus, inclusiv în Japonia.Pentru a-şi salva însă imaginea, guvernul ar căuta să se asigure în prealabil că Tokyo va organiza Olimpiada din 2032, viitoarea ediţie disponibilă după cele de la Paris-2024 şi Los Angeles-2028, conform aceleiaşi publicaţii.Însă purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului Japoniei, Manabu Sakai, a afirmat că "nimic nu este adevărat'' în articolul publicat de Times, iar preşedintele Comitetului olimpic australian, Matt Carroll, a calificat drept "zvon nefondat" informaţia conform privind anularea JO de la Tokyo."Vor fi Jocuri foarte diferite, axate în mod special pe sportivi şi competiţiile lor", a spus Carroll.Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Thomas Bach, s-a declarat convins, joi, că Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea loc în această vară, adăugând totodată că "nu există un plan B"."Nu avem în acest moment niciun motiv să credem că Jocurile Olimpice de la Tokyo nu se vor deschide pe 23 iulie pe Stadionul Olimpic din Tokyo", a spus Bach într-un interviu acordat agenţiei nipone Kyodo, cu şase luni înaintea JO."De aceea nu există un plan B şi de aceea suntem total angajaţi să facem din aceste Jocuri unele sigure şi reuşite", a mai spus preşedintele forului internaţional.Marţi, directorul general al Comitetului de organizare, Toshiro Muto, a afirmat, la rândul său, că responsabilii Tokyo-2020 sunt "inflexibili" în privinţa desfăşurării Jocurilor Olimpice în această vară, nefiind luată în calcul nicio altă variantă.Acesta nu a exclus, însă, posibilitatea ca Jocurile să poată avea loc eventual fără spectatori, în condiţiile în care pandemia de coronavirus continuă să facă ravagii în întreaga lume, inclusiv în Japonia.Cu circa şase luni înaintea ceremoniei de deschidere, spectrul anulării JO a luat amploare în ultimele săptămâni, după ce autorităţile japoneze au impus starea de urgenţă în mai multe regiuni ale ţării, inclusiv la Tokyo şi în zonele adiacente, la fel ca în primăvara lui 2020, atunci când s-a decis de comun acord cu Comitetul Internaţional Olimpic amânarea cu un an a competiţiei.Îngrijoraţi că marele eveniment sportiv ar putea agrava şi mai mult răspândirea locală a virusului, peste 80% dintre japonezi sunt în continuare foarte reticenţi în privinţa organizării JO în acest an, preferând fie o nouă amânare, fie o anulare pur şi simplu, potrivit unui sondaj recent.Taro Kono, un ministru important al guvernului nipon, a recunoscut săptămâna trecută că nimic nu trebuie să fie exclus în privinţa Jocurilor Olimpice.În Japonia, campania de vaccinare va debuta la sfârşitul lunii februarie, însă va fi extinsă la întreaga populaţie abia în luna mai, conform presei locale.Toshiro Muto a repetat, totodată, că organizatorii japonezi şi responsabilii CIO "nu au evocat posibilitatea" de a impune obligativitatea vaccinării pentru sportivii care vor lua parte la Jocurile Olimpice sau pentru spectatori, în cazul în care accesul acestora va fi autorizat.