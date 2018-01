Japonia, afectată de cea mai puternică furtună de iarnă din ultimii 48 de ani

O mare parte a Japoniei a fost afectată de o puternică furtună de iarnă care a provocat viscol, ninsori abundente şi temperaturi negative, au anunţat joi autorităţile meteorologice nipone, citate de DPA, potrivit Agerpres.ro.

Persoanele care fac naveta în Tokyo s-au confruntat joi dimineaţă cu temperaturi de minus 4 grade Celsius, valoare care nu a mai fost înregistrată în capitala japoneză în ultimii 48 de ani, iar Agenţia Meteorologică din Japonia a emis o avertizare de vreme geroasă valabilă pentru această regiune, prima din ultimele trei decenii.

Welcome to Kamijo railway station in the heart of Japan’s #snow country! pic.twitter.com/Dc2M8XWKXw