Jan Blachowicz, unul dintre marile staruri din UFC, a fost tentat să devină militar în tinerețe

Jan Blachowicz este unul dintre marile staruri din UFC. Luptătorul polonez deține centura de campion al categoriei semigrele și are o serie spectaculoasă de 5 victorii consecutive în cadrul promoției.



Puțini știu, însă, că înainte să-și înceapă carieră în artele marțiale mixte, Blachowicz a fost tentat să devină militar.

„Am câțiva prieteni care au fost militari. Ei îmi spuneau că îți vom pregăti și ție un loc, vei împreună. Dar eu practicam atunci boxul și jiu-jitsu. După ce am câștigat prima competiție de jiu-jitsu, mi-am dat seama că nu vreau să devin militar. Vreau să fiu luptător profesionist.”, a relatat Jan Blachowicz, luptător Polonia.



În acest weekend, Blachowicz urmează să lupte pentru a-și apăra centura de campion. Sportivul originar din Varșovia îl va înfrunta pe brazilianul Glover Teixeira la UFC 267. Duelul dintre cei dsoi va avea loc la Abu Dhabi.



„Îi respect abilitățile, dar, totodată, cred că sunt mai bun din toate punctele de vedere. El va simți ceea ce simt toți adversarii mei - legendară forță poloneză.”, a adăugat luptărul polonez.



Teixeira, fostul adversar al moldoveanului Ion Cuțelaba, are în palmares 15 victorii și 5 înfrângeri în UFC.



„Este ultima mea șansă de a cuceri titlul. Mă duc spre el cu toată forța pe care o am, deoarece știu că e ultimul pas. Vreau să scriu istorie. UFC va avea un nou campion în categoria semigrea.”, a menționat Glover Teixeira, luptător Brazilia.



Blachowicz a obținut 11 victorii și a suferit 5 înfrângeri în Ultimate Fighting Championship.