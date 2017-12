James Pettit despre raportul Kroll: Au fost făcuți câțiva pași pentru a identifica prin ce bănci au mers banii furați

În cadrul unei emisiuni, ambasadorul US din Moldova a spus că publicarea raportului Kroll este o realizare semnificativă.

"Publicarea acestui raport este o realizare semnificativă. Este un început. Înainte de orice investigație trebuie să se ascundă numele. Acest lucru poate crea dificultăți în viitor pentru a termina investigația", a declarat ambasadorul US din Moldova J. Pettit.

Totodată, J. Pettit a comunciat că va trebui mult efort pentru a termina această investigație.



"Primul raport a fost numai un început. Investigația va fi foarte complicată, pentru că este vorba de bani dispăruți prin diferite țări, prin diferite bănci. Va trebui mult, mult efort pentru a termina această investigație care poate dura mulți ani", a comunicat ambasadorul US din Moldova J. Pettit.

Tot în cadrul acestei emisiuni, de la un post TV, ambasadorul US din Moldova a mai comunicat că are impresia că sunt făcuți câțiva pași pentru a identifica prin ce bănci au mers acești bani.

"Am impresia că au făcut câțiva pași pentru a identifica prin care bănci au mers acești bani furați. Probabil trebuie mult efort pentru a continua această investigație, din cauza faptului că este vorba de o cooperare cu diferite țări. Există câteva țări care cooperează destul de bine și în alte țări lipsește orice cooperare, poate din cauza legilor bancare", a spus ambasadorul US din Moldova J. Pettit.



La final, James Pettit, a afirmat că speră că există voință politică.



"Eu sper că voință politică există. Al doilea raport este o etapă foarte importantă pentru a continua investigația. Trebuie să fim conștienți că această investigație va dura câțiva ani", ambasadorul US din Moldova J. Pettit.