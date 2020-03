James Bond va folosi Nokia 8.2 în filmul No Time To Die

HMD Global, compania finlandeză din spatele dispozitivelor mobile vândute sub brandul Nokia, a anunţat că telefonul oficial al lui James Bond în filmul No Time To Die va fi un model al său. Compania nu spune încă cum se numeşte telefonul, însă conform imaginilor disponibile din trailer-ul filmului, putem intui despre care model este vorba. Se pare că James Bond va folosi un Nokia 8.2 5G, telefonul care a apărut în imagini neoficiale în urmă cu câteva săptămâni sub „porecla” Captain America.

Nokia 8.2 5G va fi primul smartphone 5G al HMD Global. Conform zvonurilor disponibile în acest moment, acesta va folosi un chipset Snapdragon 765, modelul mid-range de la Qualcomm capabil de conectivitate 5G. Avantajul acestui model de procesor este însă faptul că integrează modem-ul 5G, spre diferenţă de Snapdragon 865, care are modem separat.

Telefonul a primit porecla „Captain America” din cauza modulului de cameră, însă. Acesta pare să folosească patru senzori foto, cu un blitz LED în centrul acestora, întregul modul de cameră fiind încadrat într-un cerc, care aminteşte de scutul celebrului super erou de la Marvel.

Nokia 8.2 5G a apărut deja în fotografii reale, deci este aproape de lansare. Vestea bună este că nu va trebui să aşteptăm foarte mult până la prezentarea oficială. Juko Sarvikas de la HMD Global a publicat pe contul său de Twitter un teaser video în care este anunţat un eveniment de lansare pentru data de 19 martie. Acesta include grafică care aduce aminte de filmele cu James Bond, deci este destul de clar că în cadrul acestui eveniment va fi anunţat şi telefonul.

În planul original probabil, telefonul trebuia să apară cu puţin timp înainte de lansarea filmului, care era programată iniţial pentru luna aprilie. Din cauza coronavirus însă, companiile MGM, deţinătorul licenţei James Bond şi studioul de producţie Eon din Anglia, au decis să amâne lansarea filmului No Time To Die până în luna noiembrie. Astfel, Nokia 8.2 5G, telefonul lui James Bond, va fi disponibil pe piaţă timp de şase luni înainte ca filmul să ajungă pe piaţă.

Până în 2020, smartphone-urile folosite de James Bond erau modele Sony, scrie go4it.ro