JALE şi DURERE. Cobzarul moldovean Gheorghe Afroni a fost petrecut astăzi pe ultimul drum

Doliu în lumea muzicii autohtone. Cobzarul, Gheorghe Afroni, a fost găsit fără suflare pe malul lacul unui lac din parcul Valea Trandafirilor. În timp ce poliția afirmă că omul de artă s-a stins în urma unui stop cardiac, mai mulți apropiați afirmă că artisul de 55 de ani a fost omorât.

Gheorghe Afroni a fost petrecut astăzi pe ultimul drum. Dis-de-diminieață la căpătâiul cobzarului s-au recules câțiva prieteni, între care și artiști notorii.



"Un coleg, un prieten de cântec. Am fost de atâtea ori în concursuri naţionale şi internaţionale, în România, unde a ocupat locuri de frunte pentru că avea voce", a spus Maria Iliuţ, artistă.



"Un muzician cu o voce incomparabilă. A fost un om cu literă mare. Clar cu mulţi că nu l-au apreciat la justa valoare", a menţionat Sergiu Tătaru, muzician.



"Cu o lună şi ceva în urmă, avea chiar şi un plan: mi-a sunat: "Ghiţă, vino că am un cântec. Vreau să-l înregistrez". Ne-am dus, am făcut repetiţii, dar totuşi nu l-am imprimat. Cu părere de rău", a declarat Gheorghe Danilescu, muzician.



"Era artist din talpă, probabil. El tare iubea muzica", a afirmat Natalia Velin, prietenă.



Gheorghe Afroni îşi va odihni somnul de veci în cimitirul din satul de baştină, Pereni, raionul Hânceşti.



În ultimii ani, Gheorghe Afroni locuia într-o fostă grădiniţă din centrul Capitalei. Iar din spusele vecinilor, artistul trăia singur în condiţii greu de imaginat: într-o debară fără mobilier şi chiar fără căldură în perioada rece a anului.



În ciuda greutăţilor, cobzarul era mereu cu zâmbetul pe buze, sufletul tuturor petrecerilor şi un iubitor înverşunat al animelelor. Deşi n-avea locuinţa sa, el îngrijea de un câine în curtea clădirii în care trăia.



De când s-a stins artistul, patrupedul său, Hatiko, latră fără încetare.



Gheorghe Afroni a fost găsit fără suflare duminică în parcul Valea Trandafirilor din sectorul Botanica. Unii dintre apropiaţii şi prietenii săi cred că acesta a fost omorât, deoarece a avut conflicte în ultima perioada cu mai mulţi oameni de pe strada pe care locuia.



"Părerea mea e că totuşi a fost bătut şi aruncat în lacul acesta de la Botanica", a menţionat Tudor Ungureanu, conducătorul formaţiei Ştefan Vodă.



Oamenii legii, însă afirmă că artistul a fost depistat pe malul lacului de către trecătorii, care i-au alertat.



"La examinarea de către medicul legist pe suprafaţa corpului, urme de moarte violentă nu au fost depistate. Preliminar se presupune că acesta ar fi suferit un atac de cord", a conchis Svetlana Scripnic, ofiţer de presă al DP Chişinău.