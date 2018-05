JALE MARE în satul Pohrebeni. Copiii înecaţi în iaz sunt fraţi. DETALII despre nenorocirea din Duminica Mare

raionul Orhei.Nenorocirea a avut loc ieri, în jurul orei 18:00. Corpurile neînsufleţite ale celor trei copii au fost găsite azi-dimineaţă."S-a lucrat practic toată noaptea. Pe timp de noapte lucrările subacvatice nu se fac însă am mers la riscul nostru şi am efectuat lucrări de căutare a înecaţilor pe timp de noapte. Acest risc a fost motivat prin faptul că poate totuşi până la urmă ne reuşea pe cineva să salvăm", a menţionat Mihail Harabagiu, şeful IGSU."Primul cadavru a fost găsit în jurul orei 07:00. Următorul în jurul orei 7 şi 40 şi al treilea copil a fost scos în jurul orelor 09:00. Copii au fost depistaţi la o adâncime de un metru jumătate, doi", a precizat Vitalie Rudico, salvator."Corpurile neînsufleţite le-am transmis bunelului. După cum am înţelesa declarat Oleg Chişlari, salvator.. Ulterior, hainele acestora au fost găsite pe mal. Poliţia investighează cazul pentru a stabili toate circumstanţele în care s-a produs tragedia.