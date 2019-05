Jair Bolsonaro, preşedintele Braziliei va primi un premiu la Dallas, după ce a renunţat să-l primească la New York

Jair Bolsonaro a precizat în programul său săptămânal dat publicităţii joi pe Facebook că va fi primit în timpul vizitei sale la Dallas, între 15 şi 16 mai, de fostul preşedinte american George W.Bush şi de senatorul republican Ted Cruz."Marţi seara, vom pleca spre Texas, Dallas. Fără New York, pentru că primarul nu doreşte prezenţa noastră acolo. Nu este o problemă (...). Vom avea programul pe care urma să-l avem la New York. Voi primi deci premiul Camerei de Comerţ Brazilia-SUA", a notat preşedintele brazilian, scrie agerpres.ro Anunţul privind deplasarea lui Jair Bolsonaro la New York a suscitat o intensă campanie de respingere în acest oraş. Primarul, Bill de Blasio, l-a descris pe preşedintele brazilian de extremă-dreapta drept "o fiinţă foarte periculoasă". O petiţie în care i se cerea hotelului să nu găzduiască festivitatea de premiere a adunat 53.000 de semnături.Mai multe companii au renunţat să participe la eveniment, printre care compania aeriană americană Delta sau cotidianul britanic Financial Times.