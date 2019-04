Jaguar a decis să producă viitorul model Land Rover Defender în Slovacia

, scrie agerpres.ro. Modelul Land Rover Defender urmează să fie dezvăluit în mod oficial în a doua parte a acestui an de Jaguar Land Rover, companie controlată de grupul Tata Motors din India.Acesta este al doilea model de automobil Land Rover, după Land Rover Discovery, care va fi produs la uzina de la Nitra (vestul Slovaciei), a cărei construcţie a început în 2016 şi care a fost finalizată în luna octombrie a anului trecut. Uzina are o capacitate de producţie de 150.000 de vehicule pe an însă Jaguar Land Rover (JLR) are ambiţia de a produce 300.000 de vehicule pe an în Slovacia.Nimic nu indică faptul că JLR a luat această decizie cu privire la Land Rover Defender din cauza Brexitului, a cărui dată a fost prelungită pentru sfârşitul lunii octombrie dar care provoacă îngrijorări la vârful industriei auto din Marea Britanie. Producătorii auto se tem că în cazul unei ieşiri dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeană, se vor confrunta cu întârzieri în aprovizionarea cu componente, noi controale vamale şi un tarif de până la 10% pentru autovehicule finalizate.Împreună producătorii JLR, Mini, Rolls-Royce şi Vauxhall au asamblat 750.000 din cele 1,52 milioane autovehicule produse anul trecut în Marea Britanie.