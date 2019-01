JAF la o biserică din Căinari. Hoțul a furat cruci, lănțișoare și produse alimentare

A rămas încuiat în biserică și a decis să plece acasă cu lănţişoarele şi crucile care erau de vânzare. Este vorba despre un bărbat din oraşul Căinari, care a fost prins în flagrant chiar de preot.

Hoţul, în vârstă de 31 de ani, suferă de alcoolism cronic, potrivit poliţiei. După o înmormântare, a rămas în lăcaşul sfânt şi când s-a convins că uşa a fost încuiată, a adunat tot ce a putut, chiar şi produse alimentare donate de enoriaşi. Apoi, a forţat lacătul şi a plecat, însă în scurt timp a revenit să mai fure câte ceva.



"A dus sacoșa și a lăsat-o pe pragul primăriei. După ce s-a plimbat puțin prin sat, a decis să se întoarcă la biserică și să sustragă careva bunuri", a spus prin telefon ofițerul de presă IP Căușeni, Silvia Vetcu.



Când a venit înapoi, a fost prins de preot.



"Stare lui de ebrietate nu era tare avansată. El vorbea bine. se ținea foarte bine pe picioare, vorbea clar. A luat lucruri care lucesc. Aurul și argintul l-a ascuns așa de bine, că l-am găsit cu greutate", a spus preotul Valentin Baltag.



Localnicii condamnă acțiunile tânărului.



"E foarte mare păcat. În ajun de sărbători e un păcat de nedescris."



"Cum poți să furi din biserică? E lăcaș sfânt. E rău, e foarte rău! E o rușine pentru sat."



Tânărul îşi recunoaşte vina, dar spune că a răscumpărat bunurile luate din biserică.



"- Eu am lăsat bani, 600 de lei. Nu știu cine i-a luat.

- Tu ai luat cu...

- Cu bani! Eu 600 de lei am pus sub... am ridicat aceea cu iconițe și am pus acolo. Nu am luat degeaba!"



Totuşi, regretă cele întâmplate şi speră că va fi iertat.



"Chiar îmi pare rău tare. Mai mult nu pun mâna nici pe un chibrit. Ce am făcut, debil. Dar am pus bani! Ca atare nu poate să-mi pară rău că am pus bani acolo", a spus bănuitul Pavel Baidan.



Bărbatul este cercetat penal în stare de libertate. Potrivit poliției, urmează să fie efectuată expertiza psihiatrică. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă până la patru ani de pușcărie.