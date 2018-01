Jaf ARMAT la hotelul Ritz din Paris. Hoţii au furat bijuterii în valoare de circa 4,5 milioane euro

Jaf armat la hotelul Ritz din Paris. Cinci persoane mascate au spart vitrina unui magazin şi au furat bijuterii în valoare de 4 milioane şi jumătate de euro.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Trei hoţi au fost arestaţi, iar poliţia franceză încearcă să îi prindă pe ceilalţi suspecţi, care au fugit cu o parte din pradă. Clienţii aflaţi la parterul hotelului au intrat în panică, pentru că nu ştiau ce se întâmplă.



"Am auzit împuşcături. Am văzut bărbaţi cu măşti şi cu arme. Am încercat să mă salvez. Am luat-o la fugă prin spatele barului."



Cei care se aflau în apropiere au crezut că este vorba de un atac terorist.



"L-am văzut pe unul dintre cei care au fost arestaţi. Îl urcau într-o maşină de poliţie. Era îmbrăcat în haine de zugrav."



Nu este primul jaf de acest gen în Paris. În ultimii ani, mai multe magazine precum Cartier, Harry Winston sau Chopard au fost ţintele hoţilor.