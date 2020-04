Izolați la domiciliu în plină pandemie de coronavirus, fotbaliştii îşi descoperă talentele ascunse.Petru Leucă, atacantul moldovean al clubului indian TRAU, nu a stat fără treabă în toate aceste zile şi ... a învăţat să cânte la ţambal. Instrumentul muzical a fost adus din Belarus.Jucătorul în vârstă de 29 de ani locuieşte pe lângă un hotel din oraşul Cavelossim.Într-o seară el a auzit muzică din restaurant şi a intrat din curiozitate. Petru a făcut cunoştinţă cu muzicantul din local şi l-a rugat să-i ofere câteva lecţii.PETRU LEUCĂ:"Interesant este când nu ai legătură cu muzica, începi a bate peste note, înţelegi că îţi iese, atunci vine şi plăcerea. MUSCA În prima seară a fost cam greu. Sunt foarte multe strune şi este greu să nimereşti peste ele. Dacă nu nimereşti într-o notă, se aude alt sunet. În a doua seară a fost mai bine."Leuca a dovedit a fi un elev sârguincios şi disciplinat, întrucât peste 2 zile a fost capabil să interpreteze piesa trupei O-Zone, "Dragostea din tei".PETRU LEUCĂ:"În primul rând, e cântecul nostru. În al doilea rând, în câte ţări n-am fost, "Dragostea din tei" mulţi o ştiu. Poate nu ştiu corect cuvintele, dar o ştiu ca melodie."Chiar dacă a învățat cum să cânte la țambal, fotbalistul nu are de gând să progreseze în domeniul muzicii.SNC PRIN TELEFON LEUCA:"Pasiunea faţă de fotbal nu o schimb cu nimic. MUSCA Am făcut-o doar din curiozitate ca să văd ce reprezintă notele, ce înseamnă auz muzical şi ce-i asta ţambal."Ca şi alţi jucători, Petru este nevoit să se antreneze individual în timp ce toată lumea este afectată de COVID-19.SNC PRIN TELEFON LEUCĂ:"Noi dormim mult! Asta e! Nu pot să spun că este greu. Seara sau dimineaţa facem antrenament. Lucrăm LIVE, arătăm preparatorului fizic cum ne antrenăm. Ne-a dat lista ca să ştim ce să facem: cross, alergări, diferite exerciţii la schimb de direcţii."Contractul lui Leucă expiră în luna mai. Potrivit atacantului moldovean, el nu are de gând să se întoarcă în Divizia Naţională şi vrea să-şi continue cariera în Asia.