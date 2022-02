Ivan Diacov, citat la procuratură. Fostul procuror-şef al municipiului Chişinău e bănuit de exces de putere

Fostul procuror-şef al municipiului Chişinău, Ivan Diacov, a fost citat la procuratură într-o cauză penală pentru exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. Potrivit procurorilor, Ivan Diacov ar putea fi cercetat penal pentru presupuse încălcări din 2012. Pedeapsa pentru astfel de fapte este de închisoare de la 6 la 12 ani.

Diacov e aşteptat marţi la procuratura generală împreună cu un avocat. Potrivit anchetatorilor, victima ar fi un om de afaceri acuzat de escrocherie în proporţii deosebit de mari. Dosarul a ajuns în prima instanță, dar judecătorii l-au achitat pe motiv că fapta nu exista. Diacov respinge toate acuzaţiile şi spune că este victima unui atac concertat de actualul procuror general interimar, Dumitru Robu.



"Eu nu am cercetat, nu am condus urmărirea penală şi nu ştiu despre cine este vorba, cine este acest Bodrug. Pentru a fi cercetat ca bănuit într-un dosar sau altul, împotriva mea personală trebuie să fie intentat dosar penal de către procurorul general. Eu crime inenţionate nu am făcut. Este exclus", a spus Ivan Diacov.



Ivan Diacov crede că această citaţie ar putea avea legătură cu faptul că în ultima perioadă a fost foarte activ şi a criticat felul în care a fost reţinut procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo, dar şi alte cazuri de rezonanţă. Procuratura Generală respinge acuzațiile.



"Vizavi de învinuirile domnului Diacov la adresa actualului procuror general interimar, considerăm că acestea sunt nefondate, ţinând cont de faptul că cauza penală în care acesta este vizat a fost pornită încă în 2021, când la conducerea Procuraturii se afla un alt procuror general", a spus Mariana Cherpec, purtător de cuvânt Procuratura Generală.



Ivan Diacov a fost şeful Procuraturii Chişinău din 1998 până în 2001. Apoi a fost şef de secţie la Procuratura Generală. În 2010, Ivan Diacov a revenit la procuratura Municipiului Chişinău, pe care a condus-o până în 2015, când s-a pensionat. În 2019, Diacov a candidat la funcţia de primar al Chişinăului din partea formaţiunii "Partidul Nostru".