Iurii Vernidub, antrenorul FC Sheriff: Le sunt recunoscător băieților pentru joc, pentru dedicație. Au luptat până la capăt

Iurii Vernidub, antrenorul FC Sheriff, a declarat că apreciază jocul de marți de pe stadionul Giuseppe Meazza, deși Sheriff Tiraspol a înregistrat prima înfrângere în faza grupelor Ligii Campionilor. „Viespile” au cedat pe terenul echipei Internazionale Milano, scor 1-3.

„A fost un joc bun! După cum am spus și ieri, Inter este un club mare, care știe să lupte pentru campionat. Am pierdut în prima repriză. Ulterior a fost marcat un gol prin Sebastien Thill. Din păcate, superioritatea a fost preluată de echipa adversară și am mai încasat două goluri. Desigur, ne-am fi dorit să fie altfel. Dar asta este. Le sunt recunoscător băieților mei pentru joc, pentru dedicație. Au luptat până la capăt.”, a remarcat Vernidub într-o conferință de presă, susținută după finalizarea meciului.



Precum a menționat antrenorul, urmează încă o partidă la Tiraspol, deja când echipa va reveni în țară. Acesta a mai declarat că apreciază modul în care au jucat fotbaliștii, făcând tranziții excelente de la apărare la atac.



Totodată, potrivit lui Iurii Vernidub, unicul gol marcat de FC Sheriff în meciul de ieri prin Sebastien Thill, a fost unul remarcabil.



”Desigur, Inter este Inter. Oricum, sunt mândru de fotbaliștii mei.”, a mai spus antrenorul.