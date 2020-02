Iurie Osipenco este noul antrenor al echipei Speranţa Nisporeni. Tehnicianul de 45 de ani, care l-a înlocuit pe banca tehnică pe Cristian Efros, vrea să creeze o echipă competitivă, care să facă o figură frumosă în noua ediţie a Diviziei Naţionale.



"Eu am venit să fac rezultat. Asta vreau să confirm. Nu am lucrat, practic, de 2 ani ca antrenor principal. Pot să zic că sunt flămând de lucru. Vreau să muncesc pentru a aduce Speranţa la un nivel cât mai înalt", a menţionat Osipenco.



Iurie Osipenco nu a mai antrenat din decembrie 2017, atunci când a plecat de la Zimbru Chişinău. Anterior, el a activat ca antrenor principal la Rapid Ghidighici, Milsami Orhei, Petrocub Hânceşti, dar şi la echipa naţională "sub 19 ani" a Republicii Moldova.

Cea mai mare performanţă din carieră Osipenco a obţinut-o cu Milsami în 2015, atunci când a devenit campion al Repubilcii Moldova.