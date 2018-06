Iurie Leancă: Mi-aş dori ca de viitorul Moldovei să se preocupe şi opoziţia care pretinde că e proeuropeană

Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă, a organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia a vorbit despre principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirilor cu oficialii europeni din ultima perioadă.

Leancă a declarat că pe lângă problemele de ordin intern, Republica Moldova trebuie să ţină cont şi de situaţia din lume, pentru că această influenţează viitorul ţării noastre.

"Deseori ne consumăm energie prin lupte interne, ceea ce este absolut firesc, dar facem puţină abstracţie că în spaţiul euroatlantic, dar şi în lume, se întâmplă unele evoluţii, unele mai pozitive, altele mai îngrijorătoare. Lumea este într-o dinamică foarte şi foarte mare. Această luptă internă nu ne permite să ne gândim care este totuşi viitorul Republicii Moldova. [...] În ultima perioadă au loc nişte evoluţii fără precedent, mă refer în mod special la acest război comercial, tarife impuse între aliaţi în mod special, SUA şi UE, SUA şi China, care va fi efectul asupra comerţului? [...] Cel mai important este faptul că trebuie să ţinem minte că fără un obiectiv foarte clar de integrare europeană, fără cunoaşterea acestui obiectiv de către ţările UE, noi nu avem un viitor, nu avem o şansă să ne dezvoltăm şi să ne impunem", a spus Iurie Leancă.

Totodată, Iurie Leancă a ţinut să amintească opoziţiei care pretinde a fi proeuropeană, că pe lângă toate criticile pe care le aduce guvernării atunci când merg la Bruxelles, liderii opoziţiei trebuie să vină şi cu propuneri clare despre viitorul Republicii Moldova într-un context european.

"Tot ce fac eu şi colegii de la Guvern şi cei din Externe este să readucem în centrul atenţiei în cadrul UE, în dezbatere subiectul despre viitorul regiunii noastre şi, în mod special, trebuie să ne gândim la noi, la Republica Moldova. Toate vizitele pe care le-am întreprins au avut acest obiectiv: să aducem în dezbatere viitorul Republicii Moldova, să facem aşa încât să depăşim cadrul strict al situaţiei actuale şi să ne gândim la un aspect mult mai important. Mi-aş dori foarte mult ca de viitorul Republicii Moldova să se preocupe nu doar guvernarea, dar să se ocupe şi opoziţia care pretinde că e proeuropeană. Dacă e proeuropeană, aici trebuie să fie un consens larg naţional şi atunci când mergem la Bruxelles nu doar să criticăm guvernarea, dar să vorbească despre viitorul Republicii Moldova într-un context european", a spus Iurie Leancă.

Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană a declarat că în cadrul vizitei sale la Bratislava, discuţiile s-au axat pe firul logic de a dezvolta şi de a consolida relaţiile cu ţările membre din Grupul de la Visegrád.

"[...] Am avut mai multe obiective importante, inclusiv organizarea unor dezbateri, prânzuri de lucru Visegrád împreună cu Republica Moldova, aşa cum făceam anterior. Primul ministrul va face o vizită la toamnă la Chişinău, împreună cu un grup de afaceri. Am obţinut angajamentul Slovaciei ca Republica Moldova să rămână unica ţară care beneficiază de sprijin financiar şi tehnic din partea Slovaciei, ceea ce înseamnă proiecte cu impact pentru comunităţi. Am reuşit să atrag atenţia asupra acestui obiectiv major al nostru: viitorul Republicii Moldova", a spus vicepremierul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă.

Iar în cadrul vizitei sale la Viena, Iurie Leancă a avut mai multe întâlniri cu ministrul federal pentru Afaceri Europene, Cultură şi Media al Republicii Austria, Gernot Blümel şi cu fostul Cancelar federal, Wolfgang Schüssel.

"Obiectul discuţiilor noastre a fost să readucem tema Moldovei pe agenda politicienilor austrieci şi să revenim în forţă la Bruxelles. Am avut o întâlnire foarte bună şi cu ministrul federal pentru Europa. Am discutat în mod special priorităţile preşedinţiei austriece şi care sunt aşteptările noastre. Pe lângă alte elemente punctuale de pe agendă, în mod special, aşteptăm ca Austria să ţină în atenţia sa evoluţiile din Parteneriatul Estic şi, în mod special, evoluţiile din Republica Moldova şi un sprijin pentru Republica Moldova. Austria e un stat special. Înţelege foarte bine provocările şi problemele cu care ne confruntăm. Pe de altă parte, Austria face parte din grupul ţărilor "vechei Europe", care tocmai a constituit UE, dar Austria are acest avantaj de a aborda problema noastră cu mult mai multă credibilitate şi pondere la Bruxelles. Domnul Schüssel s-a angajat să promoveze această aspiraţie a Rebublicii Moldova de integrare europeană. Doar prin această comunicare, prin schimbul de opinii şi argumente vor reuşi să conturăm această perpectivă europeană clară pentru Republica Moldova", a spus Iurie Leancă.

"Ultima vizită am întreprins-o la Constanţa acolo unde a avut loc o conferinţă importantă, care capătă contur şi prestigiu, dedicată problemelor de securitate la Marea Neagră şi Balcani. Mă bucur că a fost un panel special, dedicat situaţiei din regiunea noastră cu un titlu simboloc "De la visuri europene la realităţi". Am dezbătut în mod special care este viitorul Republicii Moldova. Ce trebuie să facem astfel încât UE să ia o decizie similară cu cea pe care a luat-o pe Balcanii occidentali, oferindu-le nu doar perspectiva clar europeană, dar oferind şi date clare când Serbia şi Muntenegru ar putea deveni ţări membre ale UE", a mai spus Iurie Leancă.