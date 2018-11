Iurie Leancă la Fabrika: Moldova are perspectivă de aderare la Uniunea Europeană și poate candida să devină stat membru

Moldova are perspectivă de aderare la Uniunea Europeană și poate candida pentru a deveni membru al blocului comunitar atât timp cât vom demonstra că dorim acest lucru, iar reformele vor continua. Fapt care este însă mai puţin dorit de extraparlamentari. Aceştia sunt capabili doar să vină cu critici atât la nivel intern, cât şi extern. De această părere este vicepremierul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă, invitat la emisiunea Fabrika.



"În discursulul domnului Năstase eu văd mult mai mari probleme începând cu batista pe ţambal şi că nu ne interesează integrarea europeană şi după aia mare unionist. Ceea ce mă face să cred că nu prea are nişte repere fundamentale şi valori, ci e un joc oportunist exact ca şi la tovarăşul Dodon. Nu văd prea mare diferenţă şi pe acest motiv nu mă voi mira dacă voi vedea că aceste două extreme ar face o joncţiune eventual după alegeri", a declarat Iurie Leancă, vicepremierul pentru Intergrare Europeană.



Oficialul a declarat că relaţia ţării noastre cu UE nu e la cea mai fericită etapă. Totuşi, după alegeri lucrurile s-ar putea schimba în bine, crede Leancă.



"Noi nu avem alte soluţii decât să îmbrăţişăm acestă cale de reforme pe interior şi astfel să avansăm pe calea Integrării UE şi vreau să sper că după alegeri vom avea o majoritate pro-europeană, pro-occidetală, filo-română şi vom reveni la acel dialog firesc", a menționat Iurie Leancă, vicepremierul pentru Intergrare Europeană.



Potrivit vicepremierului, preluarea preşedinţiei de către România a Consiliului European este o oportunitate pentru Republica Moldova.



"Toate discuţiile pe care le-am avut în acest an cu ministerul de externe, cu preşedinţia, cu parlamentul român mă fac să fiu încrezător că prietenii noştri de la Bucureşti vor menţine interesul pentru regiune şi pentru Moldova în mod special. Şi mai departe depinde de noi cât de repede vom putea crea o majoritate, articula obiectivele", a spus Iurie Leancă, vicepremierul pentru Intergrare Europeană.



De asemenea, vicepremierul Iurie Leancă susţine că menţinerea unor relaţii strânse de colaborare cu Statele Unite, mai ales în contextul situaţie tensionate din regiune, este vitală.



"Chiar dacă suntem o ţară pro-europeană ca şi Ucraina, cu probleme în mod special pentru continentul european, este absolut clar că fără implicarea Americii este greu să asiguri aici un echilibru de forţă, este greu să să revii la crearea unor premise pentru o arhitectură de securitate regională ", a declarat Iurie Leancă, vicepremierul pentru Intergrare Europeană.