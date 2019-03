Iurie Leancă i-a dat un milion de dolari Maiei Sandu pentru a-l investi în învăţământ

Iurie Leancă a luat un milion de dolari de la miliardarul George Soros pe care i l-a dat Maiei Sandu, ca să-l investească în învăţământ. S-a întâmplat pe vremea când Leancă era premier, iar Sandu, ministrul Educaţiei. Dezvăluirile au fost făcute, aseară, de Iurie Leancă, în cadrul unei emisiuni televizate.



"Eu am susținut-o foarte mult, în calitatea ei de ministru al Educației, cu bani de la Soros, apropo. Când am fost la el în apartament în New York, m-a întrebat: uite, cu ce pot să ajut? Uite, îţi dau un milion de dolari. Am zis: hai pentru educație. Şi o parte s-au dus pentru specialiști să ajute cu curricula ministerului Educației şi o parte s-a dus pentru clase moderne, dacă nu mă înșel în 11 sau în 12 școli din Republica Moldova, selectate de către Fundația 'Soros", a menţionat Leancă.



Iurie Leancă a mai declarat că este surprins de atitudinea Maiei Sandu, care refuză să poarte negocieri pentru formarea unei majorităţi parlamentare cu partidele care au intrat în legislativ după scrutinul din 24 februarie, inclusiv cu PDM.

Potrivit vicepremierului pentru Integrare Europeană, liderul PAS dă dovadă de ipocrizie, în condiţiile în care, în 2012, a fost membru al unui Guvern de coaliţie format împreună cu Partidul Democrat, iar în 2015 a făcut parte, alături de PDM, dintr-un guvern minoritar susţinut de comunişti. Maia Sandu nu a răspuns la telefon pentru a-şi exprima punctul de vedere.